Liga spagnola, Girona primo in solitaria. Rallenta il Real Madrid, k.o l'Atletico

Roma, 6 novembre 2023 - Il Girona è ufficialmente primo in classifica, in solitaria, in Spagna. Al termine della 12^ giornata di Liga, gli albirrojos sono ancora lassù, stavolta senza dover condividere il privilegio di occupare la prima posizione. Il Real Madrid, infatti, in questo ultimo turno ha strappato solamente un pareggio contro il Rayo Vallecano, lasciando così pista libera ai sorprendenti nuovi rivali di questa stagione. Il Barcellona, dopo aver perso terreno a causa della sconfitta accusata nel Clasico, è tornato a riaccorciare sui madridisti grazie ai tre punti racimolati in casa della Real Sociedad, mentre l'Atletico Madrid è finito al tappeto. Vediamo i risultati del fine settimana nel dettaglio e come questi hanno modificato la graduatoria generale.

L'esito delle partite del fine settimana

Per iniziare a parlare della giornata numero 12, bisogna partire dalla capolista. Il Girona ha steso l'Osasuna per 4-2 in trasferta e ha messo un altro tassello in una stagione semplicemente pazzesca, almeno fino a questo momento. Per gli albirrojos si tratta della decima vittoria, che gli permette di staccare a +2 il Real Madrid. I Blancos di Carlo Ancelotti sono i primi inseguitori, ma hanno appunto perso terreno ottenendo solo un pareggio contro il Rayo Vallecano: una sfida terminata a reti inviolate al Santiago Bernabeu. Il Barcellona è tornato a vincere e lo ha fatto di misura, oltre che all'ultimo secondo. I blaugrana di Xavi si sono imposti per 1-0 sulla Real Sociedad, grazie ad una marcatura di Ronald Araujo realizzata durante il secondo minuto di recupero del secondo tempo. L'Atletico Madrid, invece, ha incassato la seconda sconfitta stagionale. Il Las Palmas ha avuto la meglio per 2-1 sugli uomini del Cholo Simeone, che si trovano a -6 dalla vetta della classifica, con però un match ancora da recuperare. Negli altri incontri di giornata, l'Atletico Bilbao ha prevalso in casa del Villarreal e il Betis si è imposto sul Maiorca. Pari tra Celta Vigo e Siviglia, bene l'Alaves vittorioso contro l'Almeria. Oggi si chiude il turno con la sfida tra Getafe e Cadice.

Risultati Liga spagnola giornata 12

Las Palmas - Atletico Madrid 2-1 51' Kirian Rodriguez, 75' Benito Ramirez, 83' Alvaro Morata Osasuna - Girona 2-4 16' Ivan Martin, 25', 55' Ante Budimir, 71' Artem Dovbyk, 80' Viktor Cyhankov, 90' Aleix Garcia Real Betis - Maiorca 2-0 7' Willian José, 65' Ayoze Perez Celta Vigo - Siviglia 1-1 22' Carl Starfelt, 84' Youssef En Nesyri Real Sociedad - Barcellona 0-1 90+2' Ronald Araujo Alaves - Almeria 1-0 79' Aleksandar Sedlar Valencia - Granada 1-0 45+7' Pepelu (R) Villarreal - Atletico Bilbao 2-3 2' Inigo Ruiz de Galarreta, 22' Nico Williams, 30' Inaki Williams, 86' Gerard Moreno, 87' Alexander Sorloth Real Madrid - Rayo Vallecano 0-0 Getafe - Cadice, oggi ore 21

Classifica Liga spagnola giornata 12

Girona 31, Real Madrid 29, Barcellona 27, Atletico Madrid 25*, Atletico Bilbao 21, Real Betis 20, Real Sociedad 19, Valencia 18, Rayo Vallecano 18, Las Palmas 17, Osasuna 13, Getafe 12*, Villarreal 12, Alaves 12, Siviglia 11*, Cadice 10*, Maiorca 9, Celta Vigo 7, Granada 6, Almeria 3 *una partita in meno