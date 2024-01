Liga spagnola: vince tra le polemiche il Real, successi anche per Barcellona e Girona

Milano, 22 gennaio 2024 - Il riassunto del weekend di Liga è concentrato in una sola parola: polemiche. Tante, tantissime quelle generate al termine del match di ieri tra Real Madrid e Almeria dove i blancos sono riusciti a rimontare da 0-2 a 3-2 dopo qualche scelta discutibile sia del direttore di gara che dell'intera sala Var. Non perdono terreno nei confronti della squadra di Carlo Ancelotti né il Barcellona, né il Girona che rimane in testa alla classifica per un solo punto ma con un match in più nei confronti della squadra di Madrid. L'altra squadra della capitale, l'Atletico, è impegnata questa sera a Granada per il posticipo. Nelle altre gare successi per Valencia e Real Sociedad, cadono Getafe e Rayo. Vediamo tutti i risultati del weekend e la classifica dopo 21 giornate.

I risultati del weekend

Ventunesima giornata di Liga che si è aperta venerdì 19 gennaio, con la vittoria di misura dell'Alavés sul Cadice per 1-0 grazie alla rete di Rioja su calcio di rigore al 51' che sblocca una partita che sembrava destinata a terminare in parità e senza reti viste le poche emozioni fino a quel momento. Nella giornata di sabato successo in trasferta per il Las Palmas de Gran Canaria che batte 0-2 il Rayo Vallecano grazie ai gol di Moiero al 35' e di Munoz a sette dalla fine, Rayo che nel prossimo match farà a meno di Alvaro Garcia che si è fatto buttare fuori all'81'. Pari tra Villareal e Mallorca, 1-1 il punteggio al Madrigal: nel recupero del primo tempo Sorloth fa 1-0, ma all'ultimo respiro Juan Llabrés è il più lesto di tutti nell'arrivare su quel cross con il suo destro. Successi per 1-0 sia per il Valencia sull'Atletico Bilbao grazie al gol di Hugo Duro sia per la Real Sociedad in casa del Celta Vigo al termine di due partite che non verranno proprio ricordate per l'alto ammontare di occasioni e spettacolo. Nella giornata di domenica arrivano i gol e, come detto, le polemiche. Osasuna e Getafe finisce 3-2 con i padroni di casa che vanno avanti di due reti con Garcia e Munoz nei primi trenta minuti, salvo poi farsi rimontare nella ripresa nel giro di quattro giri d'orologio da Borja Mayoral e Maksimovic, all'80' Jesus Areso fa una cosa spaziale segnando quello che a tutti gli effetti potrebbe essere il gol della stagione: chiuso nei pressi della bandierina di destra, quasi orizzontale alla porta, cerca una sorta di cross che prende un giro stranissimo e si infila in porta per il definitivo 3-2. Arriva l'ora di Real Madrid contro Almeria, sulla carta match facile per gli uomini di Ancelotti contro l'ultima in classifica, ma il campo riserva altre emozioni. La linea arretrata del Real sbaglia tutto il possibile e dopo 40 secondi c'è il vantaggio degli ospiti con Ramazani, completamente in bambola i blancos prendono pure lo 0-2 da Gonzalez poco prima della pausa e il Bernabeu fischia. Nel secondo tempo il tecnico ex Milan e Napoli, tra le varie, scambia un po' le carte e dopo 10 minuti arriva un rigore alquanto generoso per fallo di mano di Edgar su cross dell'ex rossonero Brahim Diaz. Dopo l'1-2 di Bellingham dal dischetto, c'è il gol del nuovo doppio vantaggio dell'Almeria con Arribas, ma il Var annulla per fallo di Lopy su Bellingham, contatto molto simile a quello tra Joselu ed Edgar poco prima dell'azione che ha portato al rigore del Real, in quel caso però nessun fischio. Al 67' Vini fa 2-2 ma l'arbitro annulla per fallo di mano, viene però richiamato al Var per rivedere la sua decisione e nonostante il tocco di braccio sul cross sembra persistere la decisione viene cambiata: "L'ha toccata con la spalla" si sente nelle conversazioni tra sala Var e direttore di gara, insomma è 2-2. Si entra in un maxi recupero chiuso con il gol di Carvajal al 99' su assist di Bellingham e con l'espulsione del tecnico degli ospiti che, comprensibilmente, era su tutte le furie. Terminato questo travagliato match, è stata l'ora di Betis Sivglia - Barcellona, con gli uomini di Xavi che hanno vinto per 2-4. Primi quarantacinque minuti che si chiudono sullo 0-1 grazie a Ferran Torres, poi nel secondo tempo pioggia di gol: Torres ne fa un altro, Isco in tre minuti pareggia da solo la partita, ma al 90' Joao Felix e al 92' di nuovo Ferran Torres regalano tre punti fondamentali a Xavi. Continua anche il sogno del Girona che batte 5-1 il Siviglia in netta crisi: Isaac Romero al 10' porta in vantaggio gli ospiti, poi Dovbyk ne fa tre tra il 13' e il 19', seguiti dai gol nella ripresa di Cyhankov e Stuani che arrotondano il punteggio.

La classifica dopo 21 giornate

1) Girona 52 2) Real Madrid 51 3) Barcellona 44* 4) Atletico Blibao 41 5) Atletico Madrid 38** 6- Real Sociedad 35 7) Valencia 32 8) Las Palmas 31 9) Betis Siviglia 31 10) Getafe 26* 11) Osasuna 25* 12) Alavés 23 13) Rayo Vallecano 23* 14) Villareal 20 15) Mallorca 20 16) Celta Vigo 17 17) Siviglia 16 18) Cadice 15 19) Granada 11* 20) Almeria 6

* una partita in meno

** due partite in meno