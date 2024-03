Ligue 1, 24° turno: il Monaco ferma il Psg. Crisi Nizza: ora è fuori dalla Champions

Milano, 4 marzo 2024 – Serve un Gigio Donnarumma in versione Superman per permettere al Paris Saint Germain di portare a casa almeno un punto nella sfida contro il Monaco. Il portiere ex Milan si è superato in un paio di occasioni ed è diventato, o meglio dire tornato dopo il periodo di flessione, l'idolo del Parco dei Principi. Cadono Lione e Rennes, due delle squadre più in forma dell'ultimo periodo, chi invece non ne vuole sapere di togliere il piede dall'acceleratore è il Brest che centra la terza vittoria in fila. Male il Nizza che perde col Tolosa, i tre punti mancano dal 27 gennaio. Ripercorriamo le gare del fine settimana e vediamo come cambia la classifica.

Tutti i match del weekend

Turno di Ligue 1 che si è aperto venerdì sera con il pareggio a reti bianche tra Monaco e Psg. Un pareggio che va stretto ai padroni di casa, perché allo Stade Louis II l’assoluto protagonista di serata è stato Gigio Donnarumma che, nel primo tempo, ha tenuto lì i parigini con un paio di interventi super. Il primo dopo 3 minuti su Balogun, poi al quarto d’ora su Minamino e due volte su Akliouche. Al 25’ segna Ben Yedder, ma il gol è viziato da un iniziale fuorigioco e viene annullato. Nel secondo tempo Gigio dice no anche a Ouattara, mentre dall’altra parte è Majecki a negare il gol prima a Barcola e poi a Vitinha da due passi. Passando a sabato, il Lilla vince in casa del Reims per 0-1 grazie alla marcatura di Jonathan David al 56’, un successo che permette agli ospiti di superare in classifica al Nizza. Altro successo per il Marsiglia che vince 1-5 in casa del Clermont, a dimostrazione che la cura Gasset sta funzionando. Partita senza mai storia, con Ndiaye che la sblocca dopo 23’, ma l’OM in apertura di ripresa viene ripreso da Boutobba che segna in uno dei due tiri in porta totali dei padroni di casa. Si gioca a una metà campo sola e i gol non tardano ad arrivare in rapida successione: Aubameyang al 59’ e Clauss al 67’ mettono la partita in ghiaccio, poi c’è tempo anche per arrotondare il risultato con Luis Henrique a dieci dalla fine e Moumbagna nel recupero. Nella giornata di domenica, cade ancora il Nizza di Farioli che ora è entrato in crisi. Contro il Tolosa finisce 2-1 con Dallinga e Gboho che nel giro di meno di cinque minuti (65' e 69') ribaltano l'iniziale gol di Terem Moffi. Ora il Nizza è quinto in classifica, fuori dalla zona Champions e a +1 dal Lens sesto che vuole approfittare della crisi. Al Brest basta un gol di Pierre Lees-Melou al 34' per battere il Le Havre e centrare la terza vittoria consecutiva, allungando così sul Monaco terzo e portandosi a -9 dal PSG primo. Vittoria esterna importantissima in chiave salvezza del Metz sul Nantes. Al Louis Fonteneau finisce 0-2 per gli uomini di Boloni che la vincono nel secondo tempo grazie al rigore di Mikautadze al 58' e due minuti dopo con la rete del terzino Matthieu Odoi al 60'. Finisce 2-2 tra Montpellier e Racing Strasburgo. Succede tutto nel secondo tempo, i padroni di casa vanno sotto a causa del gol su rigore di Diarra al 47', poi ci pensa Nordin a pareggiare i conti al 71'. Ancora Racing che, nonostante non abbia quasi mai avuto il pallino del gioco in mano, è cinico nella metà campo offensiva e si riporta avanti con Emegha a sette della fine. Ci deve pensare ancora Arnaud Nordin all'87' a regalare un punto al Montpellier. Termina la striscia di risultati utili del Rennes che cade in casa contro il Lorient per 1-2. Partita stregata per gli uomini di Stephan che nel primo tempo non riescono a metterla dentro nonostante un paio di buone occasioni, poi vanno sotto al 59' con il gol firmato da Mohamed Bamba. Nel forcing finale del Rennes arriva anche il raddoppio che chiude la partita di Kroupi al 90', poi Gouiri a partita finita accorcia le distanze ma è tutto inutile. Altra striscia di successi che si interrompe, questo giro è la volta del Lione che perde in casa 0-3 contro il Lens. Partita quasi perfetta degli ospiti che non hanno concesso praticamente niente agli avversari e dopo la prima frazione erano avanti di una rete grazie al timbro di Soloca al 43'. Nel secondo tempo, dopo una review Var, rigore per il Lens e trasformazione di Wahi. Gli animi si accendono, la partita si fa più fisica e a farne le spese è Maitland-Niles che all'84' rimedia un rosso diretto. Con un uomo in più gli ospiti calano il tris a tre dalla fine con Danso.

La classifica dopo 24 giornate

1) PSG 55

2) Brest 46

3) Monaco 42

4) Lilla 41

5) Nizza 40

6) Lens 39

7) Olympique Marsiglia 36

8) Rennes 35

9) Stade de Reims 34

10) Tolosa 29

11) Lione 28

12) Racing Strasburgo 26

13) Lorient 25

14) Nantes 25

15) Le Havre 24

16) Montpellier 23

17) Metz 20

18) Clermont 17