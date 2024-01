Ligue 1: pari per Gattuso, ok PSG. Il Nizza cade contro il Rennes

Milano, 15 gennaio 2024 - Tutto il diciottesimo turno di Ligue 1 francese è andato in archivio, con alcuni risultati sorprendenti in particolare per quanto riguarda le squadre coinvolte nella lotta per l'accesso alle coppe europee. Si fermano Nizza e Monaco, chi invece continua a macinare punti senza problemi è ovviamente il PSG che spinto dal solito fenomeno Kylian Mbappè regola anche il Lens. Ripercorriamo tutti i risultati di giornata, analizzando le varie partite.

I risultati del weekend

Partiamo da venerdì 12 gennaio, quando nella gara di apertura del diciottesimo turno l'Olimpique Marsiglia di Gennaro Gattuso non va oltre l'1-1 contro il Racing Strasburgo. La partita era cominciata nel migliore dei modi per l'OM con il gol di Gigot dopo appena tre giri d'orologio, con la squadra di Vieira che non riusciva mai a creare vere e proprie occasioni da gol. Il pareggio arriva in extremis al minuto 92 quando Sebas riesce a calciare in porta di destro da dentro l'area trovando l'angolino basso sugli sviluppi di un calcio di punizione dopo una serie di batti e ribatti dentro l'area di rigore. Pareggio che, soprattutto per come è maturato, fa male all'OM perché rimangono 7° a -3 dal Lilla nonostante gli undici punti in cinque gare. Poco distante il Racing, nono a 24 punti e con altrettanti punti conquistati nelle ultime cinque partite. Citando lo Stade de Reims ci colleghiamo proprio alla vittoria degli uomini di Still per 1-3 sul campo del Monaco. Accade tutto a cavallo tra i due tempi: sblocca il match Teuma al 35' che porta in vantaggio gli ospiti, in apertura di ripresa Ben Yedder fa pari ma tempo 6 minuti e Khadra rimette le cose a posto per il Reims. Nell'assedio finale del Monaco, gli ospiti resistono e chiudono la partita con un contropiede al 95' realizzando il gol del definitivo 1-3 con Matusiwa. Nella seconda gara del sabato ha perso 2-0 il Nizza in casa del Rennes. Brutta partita per gli uomini di Farioli che, primi di Jeremie Boga volato in Coppa d'Africa, si fanno schiacciare per tutti i 90 minuti dai padroni di casa. Il rigore di Bourigeaud al 31' e la rete di Kalimuendo al 54' regalano tre punti importanti alla squadra di Stephan che centra la seconda vittoria consecutiva, i ragazzi di Farioli invece perdono terreno rispetto al PSG (secondi a 35 punti, a -8 dai parigini). Mbappé e compagni, dal canto loro, non hanno la minima intenzione di togliere il piede dall'acceleratore: 0-2 al Lens e pratica archiviata. Frankowski al 5' sbaglia il rigore del possibile vantaggio Lens, poi al 30' Mbappé lancia Barcola che supera Samba in uscita. In apertura di ripresa Gradit ferma l'autore del gol e rimedia un cartellino rosso chiudendo, di fatto, i conti. Ci pensa poi Mbappé con un altro contropiede all'89' a fare 0-2. Vince anche il Lille che batte 3-0 il Lorient grazie alle reti di David, Cabella e Zhegrova. Partita in bilico fino al 90' perché due gol del Lille arrivano proprio negli ultimissimi minuti, nel momento di maggiore spinta del Lorient. Anche il Brest vince senza concedere nessuna rete al Montepellier, allo Stadio Francis-Le Blé finisce 2-0 per la sorpresa della Ligue 1. Magnetti e Le Douaron portano il Brest al terzo posto a -1 dal Nizza. Dopo tre vittorie di fila si ferma il Lione che perde 3-1 sul campo del Le Havre. Match intensissimo condizionato da due episodi chiave: il vantaggio dei padroni di casa firmato da Lloris al 18' e il rosso al 30' di O'Brien, che lascia l'OL in dieci. Nella ripresa Sabbi fa 2-0, ma poi Lacazette accorcia le distanze al 54', anche se tempo 8 minuti e Operi chiude i conti. Poco prima del recupero anche Caleta-Car viene mandato sotto la doccia dall'arbitro. Lione sempre terzultimo, posizione che vale i playout, a quota 16 punti al pari del Metz. Perdono anche gli uomini di Boloni 0-1 contro il Tolosa che trova i tre punti grazie al rigore al 12' di Sierro. Successo importantissimo perché ora il Tolosa è sopra il Metz in classifica nella lotta per non retrocedere. Colpo salvezza per il Clermont che vince 1-2 in casa del Nantes. Nicholson e Allevinah decidono un match dove il Nantes si è visto espellere Traore, autore dell'assist per il momentaneo 1-1 realizzato da Mollet. Quarto ko consecutivo per gli uomini di Gourvennec.

Classifica dopo diciotto giornate

1) PSG 43

2) Nizza 35

3) Brest 34

4) Monaco 33

5) Lilla 31

6) Reims 29

7) Olympique Marsiglia 28

8) Lens 26

9) Racing Strasburgo 24

10) Rennes 22

11) Le Havre 22

12) Montpellier 18

13) Nantes 18

14) Tolosa 17

15) Metz 16

16) Lione 16

17) Clermont 14

18) Lorient 12