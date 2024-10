Ligue 1, nona giornata: il Psg espugna Marsiglia e stacca il Monaco, sconfitto a Nizza

Milano, 28 ottobre 2024 - In testa alla Ligue 1 adesso c’è una squadra sola, quella con più talento: il Paris Saint-Germain di Luis Enrique. Nella nona giornata di campionato, Barcola e compagni superano 3-0 il Marsiglia di Roberto De Zerbi e staccano il Monaco, sconfitto 2-1 nel derby con il Nizza. L’OM resta terzo in classifica a quota 17, raggiunto dal Lille dopo la vittoria in extremis contro il Lens. Vediamo nel dettaglio tutte le sfide di questa giornata.

Tutte le partite del weekend

Non c’è storia nel Classique di Francia, probabilmente la partita più attesa dell'anno. Al Velodrome di Marsiglia è dominio Psg: la squadra di Luis Enrique conferma la propria superiorità e vince nettamente 3-0. Prima rete dopo appena 7 minuti con Joao Neves, bravo a mettere dentro in tap-in dopo la partita di Rulli. Al 20’ l’OM resta in dieci per l’espulsione un po’ severa di Harit, intervenuto a gamba tesa su Marquinhos. Da lì è tutto in discesa per il Psg: al minuto 29 ecco il 2-0 grazie all’autogol di Balerdi, dieci minuti più tardi arriva la firma del capocannoniere Barcola, all’ottava rete in questo campionato. Nella ripresa gli uomini di Luis Enrique controllano il match, sprecano alcune occasioni ma portano a casa una vittoria importante che vale la vetta solitaria della classifica. La giornata si era aperta venerdì sera con la vittoria del Rennes, a cui basta un gol per portare a casa i tre punti contro Le Havre: decisiva la rete di Andres Gomez al 54’. Per la formazione ospite ennesima sconfitta: l’ultima vittoria risale addirittura al primo settembre. Finisce 2-2 la sfida tra Olympique Lione e Auxerre: per i padroni di casa (reduci dal ko con il Besiktas in Europa League) doppietta di Mikautadze, a cui rispondono prima Diomande e poi Traore. L'OL sale così a 14, a pari punti con Lens e Reims, a meno tre dal terzo posto. Quella tra Angers e Saint-Etienne è stata la partita con più gol del weekend, uno spettacolare 4-2 per i padroni di casa. Primo gol segnato da Abdelli, poi pareggio di Davitashvili; dopo il nuovo vantaggio dei padroni di casa con Aholou, il georgiano segna la sua doppietta. Per l’Angers decisive le reti di Niane su rigore e Dieng nei minuti di recupero a chiudere il match. Dopo l’ottimo pareggio contro il Leverkusen in Champions League, continua il buon momento del Brest che supera 2-1 il Reims. Ospiti subito in vantaggio grazie al rigore di Faivre, poi raddoppiano al 18’ con Baldé. Dieci minuti dopo la squadra di casa accorcia con Okumu, ma da lì il risultato resta bloccato fino alla fine: il Brest sale così a 13 punti in classifica. Discorso simile per il Lille, che dopo aver battuto 3-1 l’Atletico Madrid vince all’ultimo secondo contro il Lens. Due gol in pieno recupero per la squadra di Genesio: prima il solito Jonathan David su rigore al minuto 98 (sesto gol in campionato per il talento canadese), poi Mohamed Bayo firma il raddoppio al 111’. Cade in trasferta a Nizza il Monaco di Hütter, prossimo avversario del Bologna in Champions League. Nonostante il vantaggio iniziale firmato da Embolo, i monegaschi incassano il gol del pareggio sul finire del primo tempo con Guessand e nella ripresa subiscono il definitivo 2-1 segnato da Laborde. Per il Monaco si tratta della prima sconfitta in campionato che vuol dire addio al primo posto: rimangono 20 i punti in classifica, tre in meno del Psg capolista. Sempre nella giornata di ieri il Tolosa supera con un netto 0-3 il Montpellier e si allontana dalla zona retrocessione. Quarta sconfitta consecutiva per i padroni di casa, che restano ultimi a quota 4; per gli ospiti doppietta di Aboukhlal e rete di King. Per finire la vittoria del Racing Strasburgo sul Nantes. Un 3-1 che vede la doppietta di Santos, poi il 3-0 firmato Bakwa e al minuto 83 il gol della bandiera per il Nantes grazie a Guirassy.