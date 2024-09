Ligue 1, quarta giornata: tris del Psg al Brest, il Lione ferma il Lens, ok Monaco

Milano, 16 settembre 2024 - Quattro giornate e quattro vittorie per il Paris Saint Germain in campionato. La squadra di Luis Enrique batte il Brest e vola in cima alla classifica in solitaria. Al secondo posto l'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi che batte il Nizza salendo a quota 10 punti, al pari del Monaco. Pari tra Lione e Lens, con i secondi che restano quarti in classifica raccogliendo il secondo pareggio consecutivo. Nella quarta giornata di Ligue 1 da segnalare anche la vittoria del Rennes 3-0 contro il Montpellier e quella del Reims in trasferta contro il Nantes 1-2. Ripercorriamo tutte le gare della quarta giornata.

Tutte le sfide della quarta giornata

Quarto turno di Ligue 1 che si è aperto venerdì con il successo del Saint-étienne 1-0 contro il Lilla. Un risultato inaspettato arrivato al termine di una gara dove gli ospiti hanno controllato il ritmo del gioco e il possesso palla, ma a far male sono stati i padroni di casa con il gol al minuto 6 di Cafaro. Si passa sabato con il successo del Marsiglia di De Zerbi 2-0 contro il Nizza. Al Vélodorme i padroni di casa passano in vantaggio al minuto 40 con Maupay, che poco prima si è visto annullare il potenziale 1-0. Ad inizio ripresa, i padroni di casa raddoppiano con la rete dell'assistman sul primo gol: Luis Henrique trova un gran destro a giro sotto la traversa. La festa per il primo posto in classifica per il Marsiglia dura solo poche ore, perché il PSG batte il Brest 3-1. La sfida del Parco dei Principi non parte nel miglior modo possibile per i padroni di casa che vanno sotto grazie al rigore realizzato da Del Castillo. La squadra di Lui s Enrique la riprende con Dembélé che di testa fa 1-1. Nel secondo tempo poi i padroni di casa la chiudono nel giro di due minuti: Hakimi serve dal limite Fabian Ruiz che con uno splendido sinistro la mette sotto l'incrocio. Siamo al 73' e poco dopo ecco il 3-1: Kolo Muani si fa murare da Bizot, ma il più veloce a ribattere è Dembélé che sigla così la sua doppietta personale. Successo anche per il Monaco che in meno di 30 minuti archivia la pratica Auxerre. Il primo gol lo segna Kehrer all'8', poi Vanderson raddoppia. Il resto del match è, di fatto, gestione per gli ospiti che poi calano il tris all’89’ con l’ex Juve Zakaria. Nella giornata di domenica, rimonta e vittoria esterna del Reims in casa del Nantes. Allo Stade de la Beaujoire i canarini passano al 28': con la rete di Douglas Augusto, che si inserisce e sfrutta l'assist di Moses Simon. Tempo sei minuti e la testata di Munetsi fa 1-1. Nella ripresa Yehvann Diouf salva a più riprese gli ospiti che poi trovano il gol vittoria grazie a Nakamura al 91'. Netto successo del Rennes contro il Montpellier, al momento in crisi. Prima rete al 24' con Ludovic Blas, poi tempo dieci minuti e Assignon confeziona l'assist per Akor Adams. Il tris lo cala nel secondo tempo Gronbaek con una rete meravigliosa. A far coppia con il Montpellier all'ultimo posto con un solo punto c'è l'Angers che ha pareggiato a Strasburgo. Vantaggio dei padroni di casa alla mezz'ora con Nanasi, poi però Bakwa e Emegha sprecano due buone opportunità per raddoppiare. L'Angers ci crede e pareggia al 62' con Bamba Dieng, bravo a sfruttare il cross di El Melali. Primo successo stagionale per il Tolosa che batte 2-0 il Le Havre. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, ci pensa il subentrato Shavy Babicka a sbloccare il match. Il Tolosa prende il controllo della partita e all'86' chiude i conti con Gboho autore di una splendida progressione chiusa con la rete. Pareggio senza reti tra Lens e Lione, in una gara dove c'è da segnalare il gol annullato a Gift Orban e, dall'altra parte, una grande parata di Samba su Lacazette.