Ligue 1, quinta giornata: il Nizza ne fa otto, pari Psg, l'OM stende il Lione

Milano, 23 settembre 2024 - Nella quinta giornata di Ligue 1 francese ci sono tre partite da mettere sotto la lente di ingrandimento. In primis il pareggio tra Stade de Reims e PSG, con i parigini fermati sull'1-1 e che, quindi, interrompono la loro striscia di quattro vittorie di fila e vengono raggiunti in classifica da Marsiglia e Monaco. Proprio la sfida della squadra di Roberto De Zerbi contro il Lione è stata una delle più belle del weekend: con l'OM capace di resistere in inferiorità numerica per ben 85 minuti e vincere all'ultimo secondo con il gol di Rowe. La terza, che in ordine di tempo è stata la prima del fine settimana di Ligue 1, è quella tra Nizza e St. Etienne chiusa con uno storico 8-0 in favore degli uomini di Haise. Nelle altre sfide, vittorie di Brest e Montpellier, poi anche il 3-3 tra Lilla e Racing Stasburgo. Ripercorriamo tutti i match del weekend di Ligue 1.

Tutte le partite della 5°a giornata di Ligue 1

Come anticipato, si comincia venerdì con la vittoria storica, che entra nel libro dei record, del Nizza contro il St-Etienne. Pronti, via e dopo quattro minuti Batubinsika devia nella propria porta beffando Larsonneur. Tempo di riportare la palla a centrocampo che, sul successivo attacco dei padroni di casa tre minuti più tardi, Ndombele (ex Napoli) firma il 2-0. I padroni di casa si riposano per una ventina di minuti e poi, nel giro di un quarto d'ora ne fanno tre: apre Cho al 24', poi Moukoko al 26', Guessand dieci minuti più tardi e al 39' sigla la doppietta proprio Moukoko. Si va negli spogliatoi con il risultato di 6-0. Nel secondo tempo il Nizza rallenta, ma riesce comunque ad arrotondare ancora di più il risultato con Diop e il rigore di Rosario. Passiamo a sabato con il primo stop del PSG in casa del Reims. Al 9' l'asse giapponese Ito-Nakamura porta il secondo ad approfittare di un Marquinhos in confusione e battere Safonov, in porta al posto dell'infortunato Donnarumma. Nel secondo tempo Luis Enrique manda in campo Dembélé che pareggia la partita di testa su cross di Vitinha. Stesso risultato in Rennes-Lens, al 24' i padroni di casa vanno avanti grazie al rigore trasformato da Kalimuendo. Nzola, però, entra al 56' al posto di Labeau Lascary e sigla al 96' la rete dell'1-1 dopo tanta ansia e la revisione al Var che tiene gli ospiti col fiato sospeso. Un pari, ma con più reti, in Lille contro Strasburgo che termina 3-3. I padroni di casa partono meglio con la doppietta di Zhegrova (15' e 27'), ma già prima dell'intervallo Santos (30') ed Emegha (42') firmano il 2-2. L'autore del 2-1 troverebbe anche la doppietta, annullata però per fallo al 58'. Si continua a giocare a ritmi altissimi e le due squadre corrono da una parte all'altra. Nanasi riporta in vantaggio lo Strasburgo, ma a fare pari ci pensa su rigore il solito David. Nella giornata di domenica il Monaco vince contro il Le Havre 3-1. Bastano meno di dieci minuti ai padroni di casa per passare avanti con il gol di Teze su invito di Minamino. Al 30' risposta ospite con Kuzyaev, bravo a sfruttare al meglio l’assist di Toure. Al rientro dagli spogliatoi, il Le Havre passa avanti con Casimir, ma è tutto fermo per fuorigioco. Il 2-1 il Monaco lo trova quindi al 66’, con un gran tiro di Ben Seghir dal limite dell’area, su assist dell’ex Torino Singo. Passano cinque minuti e i padroni di casa archiviano la pratica con Balogun. Il Brest batte il Tolosa 2-0, la squadra di Eric Roy soffre in avvio, ma poi al 21' Pereira Lage mette in moto Mama Baldé che non sbaglia. Il Tolosa sbaglia un rigore con Aboukhlal e nel disperato tentativo finale di pareggiare la partita arriva, al 91', il gol di Romain Faivre che stende gli ospiti. Pareggio 1-1 tra Angers e Nantes. Una partita decisa nel primo tempo.

Al 18’ Simon apparecchia per il destro di Lepenant, che vale l’1-0. La reazione della squadra di Dujeux è immediata, con il pareggio che arriva dopo sei minuti: calcio di rigore per l’Angers trasformato al 24’ da Abdelli. Nel secondo tempo poche emozioni e le squadre si accontentano di un punto. Il meglio arriva alla fine, bellissimo 3-2 tra Montpellier e Auxerre. Gli ospiti partono meglio, riuscendo anche a sbloccare il risultato dopo il quarto d’ora: al 18’ è l’ex Sassuolo e Napoli Traorè ad aprire le danze. Nella ripresa i padroni di casa hanno un'altra faccia e prima fanno pari con Adams, poi al 71' Sagnan completa la rimonta. Ma non c'è tempo di esultare perché un minuto dopo Onaiu fa pari, anche lui di testa come i precedenti gol. La rete decisiva arriva al 75' ancora sull'asse Savanier-Adams, come nella prima marcatura. Il Marsiglia di De Zerbi vince 2-3 a Lione e tiene il passo del Paris Saint Germain. I primi cinque minuti di gara influenzano pesantemente il resto del match: Balerdi commette due falli da ammonizione nel giro di trecento secondi e l'OM si trova in grave difficoltà. Il Lione spinge e si guadagna un rigore in chiusura di primo tempo, ma Lacazette si fa parare il tiro da Rulli. Serve una palla inattiva ai padroni di casa per bucare la difesa del Marsiglia: al 53’ sugli sviluppi di corner Caleta-Car fa valere la dura legge dell'ex. L'OM reagisce con Luis Henrique che fa tutto bene e serve Lirola che pareggia i conti. A otto dalla fine l'ex Sassuolo serve Garcia che ribalta il risultato. Gli uomini di Sage pensano di potersi salvare al 93’ con la rete di Cherki, ma al 95’ Jonathan Rowe regala il successo e il primo posto (a pari di PSG e Monaco) al Marsiglia.