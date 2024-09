Ligue 1, seconda giornata: Psg a valanga sul Montpellier, pari Marsiglia, ok Lilla

Milano, 26 agosto 2024 - La Ligue 1 francese riparte da dove aveva lasciato: è dominio Paris Saint Germain. Dopo i quattro gol messi a segno contro Le Havre, la squadra di Luis Enrique ne fa 6 al Montpellier. Dopo due giornate quindi i Parigini sono primi in classifica con 6 punti e 10 gol fatti e solo uno subito. A tenere il ritmo dei campioni in carica sono in tre: il Lilla che vince 2 a 0 contro l'Angers, il Monaco vince a Lione 2 a 0 e con lo stesso risultato in Lens batte il Brest. Negli altri risultati ci sono due pareggi per Nizza e Olimpique Marsiglia, i primi vengono fermati dal Tolosa uno a uno, mentre l'OM fa 2-2 con il Rennes. Ripercorriamo tutte le partite della seconda giornata di Ligue 1 francese.

Tutti i risultati della seconda giornata

Ad aprire il secondo turno di Ligue 1 è, come anticipato, il Paris Saint Germain che vince, anzi stravince contro il Montpellier per 6 a 0. La partita si sblocca subito al quarto minuto con Barcola, dopo 20 minuti ci pensa Asensio a raddoppiare e si va così negli spogliatoi sul 2 a 0. Nella ripresa continua il dominio dei padroni di casa: cala il tris al 53esimo ancora Barcola, cinque minuti dopo è Hakimi a fare poker. Al sessantesimo c'è gloria anche per Warren Zaire-Emery mentre il punteggio tennistico lo fissa Lee Kang-In all'82esimo. Due su due anche per il Monaco che vince in casa del Lione. Dopo un primo tempo con tante occasioni ma terminato 0 a 0, la partita la sblocca Ben Seghir al minuto 65, grazie All'assist di Akliouche. Il raddoppio lo firma Lamine Camara al minuto 80 che insacca da due passi. A tempo praticamente scaduto lo stesso Camara viene espulso per doppia ammonizione. Non sbaglia nemmeno il Lilla che si unisce a Psg e Monaco due vittorie e sei punti nelle prime due. Dominio totale dei Dogues contro l'Angers che viene battuto 2 a 0. i padroni di casa vanno in vantaggio con l'ultimo arrivato Meunier che raccoglie l'assist di Haraldsson. gli ospiti provano a reagire, ma la pratica viene chiusa al minuto 95 con il contropiede finalizzato da Bayo. Arrivano i primi tre punti per il Le Havre che vince in casa senza Etienne 0-2. Dopo una prima frazione senza reti, al 57 viene fischiato un calcio di rigore in favore degli uomini di Digard e Abdoulaye Tourè dal dischetto fa 1 a 0. tempo 10 minuti che Sangante svetta Su calcio d'angolo e segna la rete del definitivo 2-0. Nella giornata di domenica il Lens batte 2 a 0 il Brest. Sblocca la partita Chavez al minuto 19 e poco prima della pausa c'è l'autogol sfortunato di LeCardinal per il doppio vantaggio dei padroni di casa. Poche occasioni nel secondo tempo, da segnalare solo l'espulsione al minuto 88 di Machado per il Lens. Male il Rennes che ne prende tre in casa dello Strasburgo. Nel primo tempo domino nei padroni di casa con Andrey Santos al minuto 23 che stappa la sfida, Il raddoppio arriva poi in apertura di secondo tempo con Emegha. Gli ospiti provano a riaprire un minuto 57 con Blas, padroni di casa si difendono bene e all'87' c'è l'autogol di Wooh che chiude la partita. Il Nantes batte l'Auxerre 2 a 0 con il gol al minuto 14 di Moses Simon, poi nel secondo Ado Onaiwu si fa cacciare fuori al minuto 54. Gli ospiti ci provano, ma alla fine Guirassy al 96esimo segna il gol che metti in ghiaccio la partita. Pareggiano 2-2 Olimpique Marsiglia e Stade de Reims. La sblocca Harit al 25’ e i padroni di casa sembrano controllare il match. Nel secondo tempo però non entrano in campo e il Reims ne approffitta segnando al 51’ e al 55’ prima con Akieme e poi con Fofana. Ci pensa Mason Greenwood al 71 a regalare almeno un punto all’OM. chiude la giornata il pari 1-1 tra Nizza e Tolosa con Babicka che risopnde alla rete di Clauss.