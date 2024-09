Verona-Juventus 0-3, Thiago Motta e Vlahovic in coro: "Fondamentale l'atteggiamento"

Verona, 26 agosto 2024 - Il magic moment della Juventus prosegue. Dopo il Como, anche l'Hellas Verona si arrende per 3-0 alla Vecchia Signora, adesso in testa da sola alla classifica di serie A. Le buone notizie per Thiago Motta si sprecano: dai sei gol segnati agli zero incassati in due giornate, passando per le ottime risposte dei giovani provenienti dalla Next Gen. Il tutto in attesa dei rinforzi, fra quelli che sono stati già ufficializzati e quelli che ancora devono arrivare. Grande protagonista di serata Dusan Vlahovic, a segno con una doppietta, che gli permette di diventare il giocatore ad aver realizzato più gol multipli in serie A nelle ultime sei stagioni (dal 2019-20). "Sicuramente stiamo facendo un gioco diverso, anche se questo non toglie qualcosa all'ultima stagione, nella quale abbiamo comunque fatto bene. Nella prima giornata non ho fatto gol, sono stato un po' sfortunato, oggi sono venuti due gol, ma sono soprattutto contento per la squadra, per come abbiamo interpretato la partita, l'atteggiamento: queste sono cose fondamentali - afferma il serbo - Il risultato è la conseguenza del nostro lavoro. Thiago Motta? Sta lavorando tanto sull'aggressività, sull'atteggiamento. Puoi sbagliare tutto, ma l'atteggiamento non puoi sbagliarlo, perché penso che dall'atteggiamento viene tutto. Se ci sei con la testa, se hai la testa giusta, ti viene tutto meglio. Questa è la cosa più importante, anche l'unità del gruppo, giocare uno per l'altro, ma anche gli aspetti tattici che sappiamo noi".

Parola a Thiago Motta

Ovviamente felice per questa affermazione mister Thiago Motta. "La fase difensiva è importante. Abbiamo bisogno di tutti, oggi gli attaccanti hanno dato un grande aiuto. Avere questo equilibrio ci porta a disputare delle gare come quella odierna. I giovani? Sono ragazzi forti e di talento - sottolinea l'allenatore della Vecchia Signora - Con lo staff cerchiamo di metterli nelle condizioni di fare il loro lavoro. Quando riescono a giocare insieme si vede la differenza. L'atteggiamento è molto importante, come la lettura del gioco. Il Verona all'inizio aspettava un nostro errore, poi quando sono venuti a pressare più alto abbiamo sfruttato la profondità. Questo atteggiamento è bello da vedere, i ragazzi stanno trasmettendo ai tifosi la voglia di far bene. La sfida di domenica sera con la Roma? Mi aspetto una partita bellissima che prepareremo bene per fare una grande prestazione davanti ai nostri sostenitori".

La gioia di Savona

Quella di Verona è una serata indimenticabile soprattutto per Nicolò Savona, al debutto da titolare con la Juventus e subito in gol. "Dusan mi ha detto che non l'ha toccata, quindi devo dire che me l'ha lasciato. Sono molto felice di aver fatto il mio primo gol in serie A e soprattutto per la vittoria della squadra. Dobbiamo continuare così. Sicuramente è un sogno che si realizza".

