Verona-Juventus 0-3: Vlahovic trascina i bianconeri in vetta

Verona, 26 agosto 2024 - La Juventus vola in testa alla classifica in solitaria. Dopo quello rifilato al Como, ecco un altro 3-0 per la Vecchia Signora, che espugna lo stadio Bentegodi. Dopo una buona prima mezz'ora iniziale, l'Hellas Verona crolla sotto i colpi di Vlahovic, a segno con una doppietta, e del giovane Savona. Thiago Motta può quindi sorridere, in attesa di avere a disposizione i nuovi acquisti. Sei punti e altrettanti gol segnati dopo le prime due giornate: miglior inizio di stagione non ci poteva davvero essere per i bianconeri.

Alle 18: Cagliari-Como 1-1, Cutrone risponde al vantaggio di Piccoli

Le scelte dei due allenatori

Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Magnani; Belhayane, Duda; Livramento, Suslov, Lazovic; Mosquera. All. Zanetti. Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Bremer, Cabal; Fagioli, Locatelli; Cambiaso, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. All. Thiago Motta.

La sblocca Vlahovic, poi Savona raddoppia

Il piano tattico del match è chiaro: il possesso palla è controllato dalla Vecchia Signora, mentre l'Hellas prova a pungere in ripartenza. I gialloblù sono estremamente aggressivi, mentre i piemontesi commettono qualche errore di troppo in uscita. Partita piuttosto bloccata nei primi 10 minuti di gioco, poi al 14' è decisivo il doppio intervento di Bremer in area su Livramento e Mosquera per evitare guai ai suoi. Quattro minuti dopo ecco la prima conclusione della sfida: la firma Locatelli, che impegna con un destro a giro Montipò. Al 22' rete annullata per fuorigioco a Savona, nell'occasione servito dalla spizzata di Vlahovic. Vlahovic che al 28' sblocca il risultato: Locatelli recupera palla ai danni di Duda, poi Yildiz offre l'assist al compagno serbo, che non dà scampo a Montipò. Sulle ali dell'entusiasmo, Madama piazza anche il raddoppio. La ripartenza degli ospiti viene sviluppata sull'out mancino con Mbangula, che con un cross trova la testa di Savona, la cui zuccata beffa Montipò. Come era successo una settimana fa con lo stesso Mbangula, un altro giovane proveniente dalla Next Gen al debutto in serie A riesce ad andare in gol. All'intervallo il tabellone luminoso recita quindi 2-0 in favore della Juventus.

Tris di Vlahovic

La Vecchia Signora mette ulteriormente le cose in chiaro in apertura di ripresa, quando Cabal offre un pallone a Mbangula che salta Tchatchoua: il difensore del Verona non può che stenderlo in area, provocando rigore. Sul dischetto si presenta Vlahovic, che fa 3-0 al 53'. Zanetti cerca di scuotere i suoi con quattro cambi, ossia Tengstedt, Alidou, Frese e Harroui per Mosquera, Livramento, Magnani e Lazovic. Ci prova Suslov su punizione, bravo Vlahovic a respingere nei pressi della propria porta. Thiago Motta lancia Douglas Luiz, dentro per Mbangula, e successivamente pure Rouhi, altro prodotto della Nel Gen, e Kalulu, all'esordio con la Juventus. I viaggianti sono assolutamente in controllo, visto che i padroni di casa non sembrano in grado di impensierire Di Gregorio. Almeno fino all'83', quando il portiere ex Monza nega la gioia del gol a Tchatchoua. Ultime sostituzioni per Madama, con Danilo e il debuttante Anghelè per Gatti e Cambiaso. Non ci sono più emozioni al Bentegodi: dopo quattro minuti di recupero la Juventus può festeggiare il secondo successo in campionato.

Il tabellino dell'incontro

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Magnani (55′ Frese); Tchatchoua Belhayane, Duda (84′ Dani Silva) Livramento (55′ Tengstedt); Suslov, Lazovic (63′ Harroui); Mosquera (55′ Alidou). All. Zanetti. A disp. Berardi, Perilli, Faraoni, Tavsan, Mitrovic, Okou, Kastanos, Cisse, Corradi, Ghilardi. Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona (76′ Kalulu), Gatti (84′ Danilo), Bremer, Cabal (76′ Rouhi); Locatelli, Fagioli; Cambiaso (84′ Anghelè), Yildiz, Mbangula (68′ Douglas Luiz); Vlahovic. All. Thiago Motta. A disp. Perin, Pinsoglio, McKennie.

Reti: 28′ 52′ Vlahovic, 38′ Savona Arbitro: Giua di Olbia Ammoniti: 33′ Duda