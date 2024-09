Ligue 1, sesta giornata: primo ko per De Zerbi. Vincono Monaco e Paris Saint Germain

Milano, 30 settembre 2024 – Ora davanti sono solo PSG e Monaco. Con la sconfitta, prima stagionale, a Strasburgo per 1-0 l'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi cede il passo alle altre due grandi di Ligue 1 in cima alla classifica. I campioni in carica, vincenti contro il Rennes, e i monegaschi, che hanno battuto il Montpellier, salgono a 16 punti restando a quota 0 sconfitte in campionato. C'è un'altra formazione che, ancora, ha il numero zero in quella colonna e si tratta del Lens che in questo sesto turno ha pareggiato 0-0 contro il Nizza. Successi per il Lilla, in casa del Le Havre, e per il Lione a Tolosa. Ripercorriamo la sesta giornata di Ligue 1.

Tutte le partite del sesto turno di Ligue 1

Si parte da venerdì con il netto successo dell'Auxerre contro il Brest. I padroni di casa interrompono la striscia di quattro sconfitte consecutive tornando così a vincere e salendo a quota se punti in classifica, proprio al pari del Brest al tredicesimo posto. Gara che si sblocca al 26' con Owusu, poi tempo dieci minuti che Mendes Junior raddoppia dal dischetto. Passano quindici minuti nel secondo tempo e l'ex Napoli e Sassuolo Hamed Junior Traorè sigla il 3-0 che chiude la partita. Non sbaglia, nell'anticipo, il Paris Saint Germain che archivia velocemente la pratica Rennes. Stappa il match Bradley Barcola al 30', per poi bissare la rete al minuto 68' siglando così la sua doppietta personale. Nel mezzo gioia anche per Lee Kang-in al 58', la rete degli ospiti arriva su rigore con il solito Kalimuendo. Si passa a sabato co il pareggio senza reti tra Lens e Nizza. I rossoneri sono quasi inermi di fronte alla supremazia avversaria, ma in qualche modo riescono ad arrivare fino al quarantacinquesimo minuto senza subire gol.

Nel secondo tempo i ritmi calano drasticamente, con gli ospiti che iniziano a prendere fiducia. All'84' secondo giallo per Zaoury, che lascia in dieci uomini i giallorossi. Nel finale si deve superare Samba per proteggere lo 0-0. Tutto facile per il Lilla sul campo del Le Havre, 0-3 il risultato finale. Primo tempo perfetto degli ospiti, che poco dopo la mezzora sono già avanti di due reti: al 23’ Sahraoui per David che non sbaglia. il canadese è in forma lo dimostra facendo doppietta dieci minuti più tardi, sempre su assist di Sahraoui. A 15 dalla fine cambia il nome dell'assistman, ma non del marcatore: Zhegrova per Jonathan David che fa tripletta. Sorride, all'ultimo secondo, il Monaco che vince 2-1 contro il Montpellier. Adams innesca Nzingoula al 16’, che batte Kohn e fa 1-0 per gli ospiti. I padroni di casa reagiscono subito e con una combinazione vincente tra le due punte Embolo e Balogun fanno 1-1 con gol dell'americano.

Gli ultimi dieci minuti sono infuocati: all’85’ Savanier colpisce un palo, al 92’ Coulibaly viene espulso per doppia ammonizione e quando tutto sembra ormai perduto per il Monaco ecco che arriva il gol partita: secondo assist di Embolo, questa volta per Camara, che al 98’ decide il match. Quattro gare la domenica, tra le quali spicca la prima sconfitta del Marsiglia di De Zerbi. Parte meglio lo Strasburgo che, dopo un paio di gol salvati da Rulli, trova finalmente la rete del vantaggio al 40': Moreira su assist di Nanasi. Al 62’ De Zerbi fa debuttare l’ex Juventus Adrien Rabiot, ma l'unico che prova ad accendere la luce è l'ex United Mason Greenwood che però sbatte sul portiere avversario in un paio di occasioni.

Pareggiano 2-2 Nantes e St. Etienne allo Stade de la Beaujoire. Dopo 10 minuti vantaggio padroni di casa con Lepenant, bravo a sfruttare un errore della difesa ospite. A inizio ripresa ancora protagonista Lepenant con l'assist a Thomas che di testa fa 2-0. Toglie però troppo presto le mani dal manubrio la squadra di casa e allora ecco che Sissoko fa 2-1. I ragazzi di Dall’Oglio iniziano a spingere con maggior convinzione e si procurano un rigore con Nade: Sissoko si incarica della battuta e firma la doppietta personale al 67’.Vittoria anche per lo Stade de Reims a casa dell'Angers per 1-3. Si sblocca già al 9’ la partita tra Angers e Reims: a portare avanti gli ospiti è Nakamura. La formazione di Elsner raddoppia quindi al 25’, quando a battere Fofana è Ito. I padroni di casa sono in affanno e, a dieci minuti dal termine, vengono trafitti nuovamente, questa volta da Munetsi. Controllo totale del match da parte del Reims che però concede il gol della bandiera a sei dalla fine con Ferhat.