L’iniziativa. Il Lumezzane lancia l’Accademia. Corsi online per i tesserati

Il Lumezzane va oltre il calcio con il progetto “Noi ci teniamo”. Tre semplici parole che racchiudono l’identità del club bresciano, storicamente legato alle tradizioni del proprio territorio e oggi più che mai concentrato nel trasmettere valori non solo sportivi ma anche sociali. "Perché i ragazzi di oggi saranno gli uomini di domani e ci teniamo a fare la nostra parte". Sembra uno slogan perfetto per una campagna pubblicitaria ma le dichiarazioni del neo presidente Andrea Caracciolo sono il sunto della mentalità di una società abituata ad arricchire i ragazzi, prima con i valori umani che con quelli tecnici. "Rappresentiamo una comunità grande e orgogliosa ed il nostro settore giovanile. Nello specifico si tratta di un unico cammino incentrato su temi sociali e culturali rappresentante un unicum in Italia, che vedrà protagonisti non solo i tesserati della società, ma anche le varie anime della comunità lumezzanese coinvolte nelle attività proposte dalla società in collaborazione con le associazioni locali a fini sociali".

Tra cui Plastic Free, associazione di volontariato con l’obiettivo di contrastare l’inquinamento da plastica, nata nel 2019, Cooperativa C.V.L., che si occupa di persone con disabilità al fine di garantire l’autodeterminazione e l’inclusione sociale, e l’associazione “ CONdividere la strada della vita” che nasce da familiari delle vittime della strada. Una grande novità per tutto il mondo rossoblù è rappresentata dall’Accademia, una scuola virtuale nata in collaborazione con Camozzi Link e che costituisce un vero e proprio regalo da parte del main sponsor Lodovico Camozzi. Un luogo digitale completamente gratuito dove si potranno studiare tramite corsi altamente professionali italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo. Oltre a ciò, sull’app saranno disponibili corsi per lo sviluppo delle competenze personali, il tutto a completa disposizione dei tesserati dell’FC Lumezzane e dei loro famigliari. Il progetto aveva avuto i primi sviluppi già nei mesi scorsi, quando la società si era resa protagonista di iniziative socio-culturaIl ben accolte da tutta la comunità. Il 20 dicembre, infatti, aveva donato 150 pacchi con beni di prima necessità, quali cibo, bagnoschiuma, etc., per le famiglie indigenti di Lumezzane. I doni sono stati confezionati dai calciatori e dalle calciatrici delle due prime squadre e consegnati da loro stessi alla Caritas cittadina.

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne tramite i propri canali social il Lumezzane era stato protagonista di una campagna di sensibilizzazione che ha coinvolto il capitano Simone Pesce e la calciatrice Elena Mariani. Nei mesi di novembre e dicembre calciatori e calciatrici del Lumezzane erano stati testimonial della campagna “Quando guidi poche storie” promossa dalla Provincia di Brescia e dall’Associazione “Condividere la strada”. E questa settimana la presentazione ufficiale del lavoro rivolto al settore giovanile che conta quasi 600 tesserati.