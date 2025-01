L’iniziativa. “Terzo tempo“ in casa Pro Patria. Incontro sul domani dei calciatori

BUSTO ARSIZIO (Varese)È ripartito “Terzo Tempo“, l’iniziativa di Lega Pro dedicata ai calciatori della Serie C. La prima tappa della seconda edizione si è tenuta nella sala stampa della Pro Patria (che ieri ha anche annunciato il nuovo difensore 26enne Luca Coccolo, ex Torres). Il progetto, lanciato nel 2019 da Bosch con LabLaw, ManpowerGroup e Fondazione Human Age Institute, favorisce l’occupabilità dei calciatori al termine della carriera sportiva grazie a un percorso formativo specializzato. Con venti tappe già svolte nella stagione 2023-24, “Terzo Tempo“ offre competenze utili per il futuro lavorativo degli atleti. ‹‹Novanta minuti, gli stessi di una partita. Abbiamo avuto il piacere e l’onore di ospitare la prima tappa", ha dichiarato la Pro Patria. Tra i temi affrontati, il personal branding, con rappresentanti di Lega Pro, Bosch TEC e ManpowerGroup. Novità dell’anno è l’interattività: grazie a Multiversity, le lezioni saranno disponibili online per tutti i calciatori della Serie C.

Matteo Baconcini