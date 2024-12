L’Inter Miami cerca Neymar per ricomporre la coppia con Messi

L’Inter Miami si starebbe muovendo sul mercato provando il colpaccio Neymar Jr. Il contratto del brasiliano va in scadenza a giugno 2025 e, a causa dell’esperienza sfortunatissima all’Al-Hilal (sette partite giocate per un gol segnato in un anno e mezzo), potrebbe non essere rinnovato o addirittura risolto a gennaio. Attualmente, O’Ney non è nemmeno tesserato dal suo club per giocare nella Roshn Saudi League e nella AFC Champions League e la possibilità di approdare negli Stati Uniti al fianco dell’Inter Miami farebbe gola. Il presidente del club della Florida, Jorge Mas, ha confidato al sito Givemesport il suo interesse per il 32enne, ex attaccante del PSG. Tra l’altro, un suo eventuale arrivo in America potrebbe riformare il celebre tridente “MSN” del Barcellona (Messi, Suarez e, appunto, Neymar) di cui tutti gli appassionati si sono innamorati. «La parola chiave è se sarà disponibile. È un giocatore dell’Al Hilal, al momento non è disponibile. Ho sempre detto che aspiriamo a portare grandi giocatori nella nostra squadra; anche se abbiamo molte limitazioni contrattuali, abbiamo un budget illimitato. Se ci sarà la possibilità di riuscire ad attirare un giocatore del suo calibro non esiteremo. Non dipende solo da me, ma anche dal giocatore e dal suo club» ha detto Mas. Intanto, il fuoriclasse continua a convivere con quei problemi fisici che gli hanno dato noia per larghi tratti della carriera. Il 4 novembre era tornato in campo dopo la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco sinistro, subita nella sfida tra Brasile e Uruguay del 17 ottobre 2023, che lo ha tenuto fuori oltre un anno, ma la fortuna non gli ha sorriso. Un nuovo fastidio alla coscia lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco ed ecco che è stato rimandato l’effettivo rientro. Ora però, l’occasione è di quelle da prendere al volo. Il trasferimento negli Stati Uniti gli permetterebbe di rinascere assieme ai suoi ex compagni con i quali, dal 2014 al 2017, ha dominato l’Europa portandosi a casa la Champions League. Inoltre, Neymar è ancora un caro amico di Messi e l’argentino ha recentemente commentato in un’intervista che tiene i contatti con il brasiliano e gli piacerebbe giocare di nuovo al suo fianco, anche se riconosce che al momento è un po’ complicato. Infine, sarebbe anche una possibilità per avvicinarsi al Brasile, suo paese natale, nel quale ha iniziato (e potrebbe finire) la carriera con la maglia del Santos.