Lipari, il protagonista di Pescara: "La Recanatese è la mia occasione"

La "gioiosa" macchina da guerra della Recanatese si è rimessa in moto ieri, presumibilmente ancora con l’adrenalina in corpo per l’impresa di Pescara. È ovvio che acqua passata non macina più ed occorre proiettarsi all’impegno di lunedì sera al Tubaldi con il Sestri Levante, ma l’exploit, senza enfasi, è stato memorabile per tutti ma probabilmente rimarrà indelebile in particolare per Marco Lipari, autore della doppietta decisiva. Il giocatore non poteva scegliere occasione e stadio migliore per siglare le sue prime reti in un campionato professionistico: "Sono molto contento per queste reti – ha detto il 21enne attaccante originario di Cecina – sia a livello personale sia per aver aiutato la squadra a vincere la partita in un contesto importante e difficile. Il mio dovere è farmi trovare pronto quando il mister mi chiama per entrare in campo, null’altro".

Lipari, facciamo un breve flash back sui gol.

"La prima rete è stata propiziata da uno splendido assist di Melchiorri in profondità poi il resto è venuto un po’ tutto da solo; nel raddoppio è stato magistrale Sbaffo con il suo colpo di tacco, d’altronde lui ha nel suo repertorio questi colpi e li può davvero inventare in qualsiasi momento".

Quant’è rilevante per un ragazzo avere la possibilità di maturare al fianco di due autentici mostri sacri per la categoria come, appunto, Sbaffo e Melchiorri?

"Sono due grandissimi giocatori e questo lo possono vedere un po’ tutti, ma soprattutto tengo a dire che sono eccezionali con i loro consigli, a me ed a tutti gli altri giovani. Sta a noi farne tesoro per cercare costantemente di migliorare".

Lei proviene dal prestito dalla Juve Next Gen ed è, chiaramente, una stagione fondamentale per la carriera dopo un percorso virtuoso nei vivai con, tra l’altro il tricolore under 19 nel 2021 con la maglia dell’Empoli ed un breve passaggio di sei mesi anche alla Juve Stabia…

"Assolutamente sì. Questa è una grande opportunità per me: c’è uno staff preparato, un grande gruppo e dunque Recanati è la piazza ideale per emergere".

Rimarchiamo ancora che schierato nell’undici titolare contro la Lucchese e successivamente ad Alessandria proprio contro la sua ex squadra aveva destato qualche perplessità ma Pagliari ci ha sempre confidato nel credere nelle qualità di questo ragazzo che non deve far altro che impegnarsi, a testa bassa, seguire i suggerimenti e…progredire. Intanto ha preso il via la prevendita per il match contro la matricola ligure sia sul sito vivaticket.com che alla Tabaccheria Tonino zona ex Eko con la chiusura prevista in concomitanza con il fischio d’inizio alle 20.45. Ingresso gratuito per i ragazzi con età inferiore ai 12 anni che debbono comunque munirsi del tagliando omaggio.

Andrea Verdolini