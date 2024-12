Lombarde tutte promosse. Varese sogna in grande

Lombarde tutte promosse a fine anno. La squadra meglio piazzata al momento è il Città di Varese di Floris, che ha salutato i tifosi al Franco Ossola, battendo 2-1 il Gozzano. Un girone d’andata che ha visto i varesini attestarsi a quota 36 punti in piena zona playoff, alla caccia della capolista Bra (+9) che precede in classifica Vado e NovaRomentin. Sotto il profilo tattico, attorno al 3-5-2 la squadra ha costruito le proprie certezze in questo campionato e da quelle conta di poter ripartire anche per il girone di ritorno. Il primo impegno del 2025 vedrà il 5 gennaio il Varese ancora a Masnago per affrontare la Vogherese.

I rossoneri, dopo aver impattato 2-2 nel derby dell’ultima giornata in casa dell’Oltrepò, sono a quota 22 punti (zona playout a pari merito con il Derthona). "Per quanto riguarda l’andata – commenta il presidente Oreste Cavaliere – abbiamo due punti in meno rispetto al 2023, quando a questo punto della stagione eravamo felici. Quest’anno abbiamo l’amaro in bocca invece, per cui vuol dire che le aspettative sono alte. Avevo pensato che la mia squadra potesse fare molto di più, ma occorre anche essere equilibrati nei giudizi. Dopo un po’ di sfortuna, sono comunque soddisfatto del girone d’andata e con il nostro direttore sportivo Rino D’Agnelli, il mister Andrea Cavaliere e tutti i ragazzi ci toglieremo le migliori soddisfazioni".

L’Oltrepò, che naviga a quota 24 punti e in zona salvezza, domani sosterrà un incontro amichevole allo stadio comunale San Contardo di Broni contro il Sangiuliano City, con calcio d’inizio alle 14.30. Dal 2 gennaio, invece, la concentrazione sarà focalizzata solamente sulla partita di campionato contro la Lavagnese, ancora in casa. Il tecnico Maurizio Parolini spiega così il momento dei leoni biancorossi: "Ho sempre creduto in questo gruppo. Lavora molto e vuole imparare. Il rammarico per qualche punto in meno del previsto c’è, ma penso che nel girone di ritorno potremo toglierci qualche soddisfazione. Speriamo di fare qualche risultato in più nelle prime cinque giornate del girone di ritorno, in partite tutte alla nostra portata".