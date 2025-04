Loreto promosso in Prima Categoria: vittoria decisiva contro Piano San Lazzaro

C’è la prima promossa dalla Seconda alla Prima Categoria: è il Loreto che batte 3-0 in casa con le reti di Pigliacampo, Castellani e Mascia il Piano San Lazzaro e con 7 punti di vantaggio sull’Agugliano Polverigi non può essere più raggiunto. Scatta la festa per la squadra di mister Bernabei che torna in Prima. Complicatissima invece la situazione nel girone C dove ora ci sono tre squadre in tre punti: l’Olimpia Ostra Vetere infatti vince il big match con Le Torri e torna a -3, ma ne approfitta pure il Cupramontana che vince 2-0 in casa contro il Monsano ed è a -1 dal primato. Tre squadre si giocheranno la promozione diretta negli ultimi 180 minuti mentre in coda sono già retrocesse nel girone C il Borgo Molino e nel D l’Europa Calcio. Giornata 28. Girone C Risultati. Aurora Jesi-Monte Roberto 1-0; Borgo Molino-Serrana 1933 0-0; Chiaravalle-Monte Porzio 2-2; Cupramontana-Monsano 2-0; Olimpia Ostra Vetere-Le Torri Castelplanio 2-1; Rosora Angeli-Avis Arcevia 2-1; Senigallia Calcio-Terre del Lacrima 0-0; Trecastelli-Corinaldo 1-2 Classifica. Le Torri Castelplanio 55; Cupramontana 54; Olimpia Ostra Vetere 52; Avis Arcevia 47; Chiaravalle, Trecastelli 46; Monte Roberto 45; Corinaldo 42; Aurora Jesi 36; Terre del Lacrima, Rosora Angeli 35; Monsano 33; Serrana 1933 27; Monte Porzio 23; Senigallia Calcio 21; Borgo Molino 10. Prossimo turno. Avis Arcevia-Cupramontana; Le Torri Castelplanio-Corinaldo; Monsano-Aurora Jesi; Monte Porzio-Olimpia Ostra Vetere; Monte Roberto-Trecastelli; Senigallia Calcio-Rosora Angeli; Serrana 1933-Chiaravalle; Terre del Lacrima-Borgo Molino Girone D. Risultati. Ankon Dorica-Palombina Vecchia 1-1; Camerano-Nuova Sirolese 2-2; Candia Baraccola-SA Castelfidardo 2-2; Europa Calcio-Giovane Offagna 1-6; Falconarese-GLS Dorica 1-1; Loreto-Piano San Lazzaro 3-0; Osimo Stazione Five-Leonessa Montoro 2-1; Villa Musone-Agugliano Polverigi 2-3 Classifica. Loreto 63; Agugliano Polverigi 56; Ankon Dorica 52; Palombina Vecchia 48; GLS Dorica 47; SA Castelfidardo 46; Piano San Lazzaro 42; Nuova Sirolese 41; Osimo Stazione Five, Villa Musone 35; Candia Baraccola, Leonessa Montoro 32; Falconarese 31; Camerano 27; Giovane Offagna 20; Europa Calcio 8. Prossimo turno. Agugliano Polverigi-Ankon Dorica; Giovane Offagna-Candia Baraccola; GLS Dorica-Osimo Stazione Five; Leonessa Montoro-Villa Musone; Loreto-Falconarese; Nuova Sirolese-Europa Calcio; Piano San Lazzaro-Camerano; SA Castelfidardo-Palombina Vecchia

Andrea Pongetti