Luca Battistini si e’ gia’ innamorato della maglia biancorossa. "Un’emozione entrare anche solo per allenarsi»

"Non avrei potuto chiedere accoglienza migliore, entrare al Del Conero anche solo per l’allenamento è stato molto emozionante": Luca Battistini si è già innamorato della nuova realtà anconetana e nel corso dell’ultima puntata di "LuneDiretta", la trasmissione di approfondimento dedicata alla Serie D in onda su Tv Centro Marche. L’impatto è stato certamente positivo, come sottolinea lo stesso attaccante: "E’ stato bellissimo mettere piede nello stadio. Mi sono già ambientato ottimamente con tutti i miei compagni, non vedo l’ora che sia domenica".

La mente va già alla sfida contro la Fermana: chissà se ci sarà spazio anche per lui dal primo minuto, dopo il debutto in prima squadra nella trasferta di Isernia domenica scorsa. Ma questo non è certamente la sua preoccupazione principale.

Semmai, Luca tiene a sottolineare l’importanza di avere una figura come Gadda quale condottiero: "Non lo conoscevo bene, ma essendo compaesani e avendo giocato un periodo per lui, ci siamo comunque seguiti a vicenda. Ci siamo sentiti diverse volte prima che firmassi, mi ha telefonato e mi ha voluto fortemente. Questo è stato molto importante per la mia scelta finale e sono molto contento di averla presa". E pazienza se il portiere dell’Isernia gli ha negato la gioia del primo gol in biancorossa, che Luca si augura possa arrivare il prima possibile: "Sarebbe stata la ciliegina sulla torta, ma l’importante è che la squadra abbia vinto".

g.m.