Magnaghi illude la Lucchese. Al Porta Elisa arriva un pari tra i fischi

Lucca, 9 novembre 2024 – Arriva un pareggio tra i fischi per la Lucchese nonostante il vantaggio di Magnaghi, si fa raggiungere da Martic. La Lucchese prova a trovare la vittoria al Porta Elisa, successo che manca dal marzo dello scorso anno. Gorgone in tribuna per squalifica, schiera una difesa inedita formata dai giovani Frison e Carcano sugli esterni e Fazzi centrale.

Anche in attacco per la prima volta nella stagione troviamo la coppia Costantino – Magnaghi. Le occasioni degne di nota nel primo tempo sono davvero poche e la partita stenta a decollare, complice la mediocrità del gioco fatto vedere da entrambe le formazioni. Al 10’ ci prova Magnaghi con un sinistro che viene deviato in angolo da Pelagatti. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina ci prova Tumbarello, ma la sua conclusione finisce tra le braccia di Toniolo. Ancora sugli sviluppi di un tiro della bandierina questa volta del Legnago, Ampollini prova la girata, ma termina alta sopra la traversa. Coletta salva miracolosamente al 27’ su Svidercoschi, che si era “bevuto” la difesa di casa, aggirandola come birilli.

E’ la prima vera occasione pericolosa del match, con la formazione di Contini. Gli uomini di Gorgone provano ad affidarsi ai calci piazzati e da un tiro dalla bandierina di Saporiti al 39’ Cartano ci prova di testa, ma Toniolo para in due tempi. Il primo tempo non regala altre occasioni e termina in parità con la Curva Ovest che fischia l’uscita dal campo dei giocatori. Nel secondo tempo la Lucchese prova a cercare la conclusione su punizione con Saporiti che al 6’ crossa al centro, ma la difesa ospite spazza via.

E’ il Legnago che va vicino al gol all’11’ con Svidercoschi, che per un soffio non arriva sul cross al centro dell’area di rigore messo da Mirovic. La Lucchese passa in vantaggio al 18’ con Magnaghi, che lascia partire un destro chirurgico che batte Toniolo. Costantino manca il raddoppio al 21’ sempre su un tiro dalla bandierina di Saporiti. Pareggio del Legnago al 28’ Demirovic mette al centro dell’area dove Martic di testa arriva più in alto di tutti. Fino alla fine la Lucchese prova a cercare il gol della vittoria e l’occasione capita a Fazzi che in rovesciata manda alto sopra la traversa e Selvini che non riesce a trovare la deviazione giusta di testa. Finisce in parità e tra i fischi la sfida con l’ultima in classifica. Al fischio finale la squadra, che non va sotto la Curva Ovest viene fischia pesantemente.

LUCCHESE-LEGNAGO SALUS 1-1, IL TABELLINO

LUCCHESE (3-4-1-2): Coletta; Frison, Fazzi, Cartano; Quirini, Catanese (38’ st Selvini), Tumbarello, Antoni; Saporiti; Costantino (33’ st Sasanelli), Magnaghi (38’ st Gemignani). (A disp.: Allegrucci, Dumbravanu, Djibril, Ndiaye, Visconti, Botrini, Welbeck, Leone). All. Testini.

LEGNAGO SALUS (3-4-2-1): Toniolo; Pelagatti, Martic, Ampollini, Muteba, Ibrahim (17’ st Viero), Franzolini, Ruggeri (26’ st D’Amore); Bombagi (26’ st Palazzino), Demirovic (35’ st Malumandsoko); Svidercoschi. (A disp.: Rigon, Berto, Travaglini, Toma, Rossi, Banse, Noce, Maset, Ballan). All. Contini.

Arbitro: Pacella di Roma 2.

Reti: 18’ st Magnaghi, 28’ st Martic.

Note: angoli 6-5; ammoniti Ibrahim, D’Amore e Svidercoschi; recupero 0’ pt e 4’ st; spettatori 1700.

Alessia Lombardi