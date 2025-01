Lumezzane a valanga. Lecco, crisi certificata. Il club: silenzio stampa

di Luca MarinoniLUMEZZANE (Brescia)

Poker del Lumezzane che ritrova il successo dopo sette giornate fruttate solo quattro punti. Il Lecco invece, in crisi, si chiude nel silenzio stampa. L’arrivo di Volpe a fine ottobre al posto dell’esoneato Baldini non ha dato la svolta. Se quindi il sospirato ritorno alla vittoria offre nuovo slancio in chiave playoff ai valgobbini, la battuta d’arresto porta una nuova delusione alla compagine bluceleste, che non solo conferma le difficoltà in trasferta, ma incappa in una ripresa a dir poco opaca, tanto da lasciare via libera ai rossoblù.

Primo tempo equilibrato. La formazione lecchese riesce a rendersi pericolosa e al 32esimo va vicina al vantaggio con una traversa colpita da Marino, ma sono i locali a sbloccare il risultato. Passano solo quattro minuti e Pannitteri, sfruttando anche una deviazione di Sipos, riesce a battere l’ex Furlan.

Nella ripresa si attende la reazione del Lecco, ma col passare dei minuti la gara si trasforma in un assolo dei rossoblù, che con una doppietta di Monachello e la rete finale di Ferro firmano la quaterna che rilancia le ambizioni dei valgobbini.