Lumezzane, contro il Trento è caccia al poker

LUMEZZANE (Brescia)

Il Lumezzane vuole continuare a correre e alle 17.30 cerca la quarta vittoria consecutiva al Saleri contro il Trento: "La settimana scorsa – è la presentazione dell’allenatore Franzini (nella foto) – abbiamo saputo gestire al meglio le tre partite, anche se con l’Arzignano abbiamo pagato un po’ la fatica. Il gruppo, però, sta bene e vogliamo dare continuità di prestazione e di risultati. Non dovremo comunque essere impazienti". In vista del match odierno il tecnico valgobbino dovrà rinunciare ancora agli infortunati Tremolada e Piga. Proprio grazie ai nove punti conquistati nelle ultime tre giornate (per una serie positiva di cinque turni), i rossoblù sono in alta quota, a -5 dal Padova primo. La società è decisa a proseguire sulla retta via, puntando sulle qualità di un attacco che, grazie anche al ritorno al gol di Monachello, è sempre in grado di fare la differenza. Note altrettanto positive giungono dal centrocampo, dove Taugourdeau si sta confermando punto di riferimento. Se la squadra di mister Franzini riuscirà a conservare il giusto equilibrio, proteggendo a dovere il reparto arretrato, questo potrà essere davvero l’anno giusto per sognare.

LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu; Regazzetti, Pogliano, Dalmazzi, Pisano; Malotti, Taugourdeau, Tenkorang; Pannitteri, Monachello, Iori. All. Franzini. L.M.