Lumezzane vede rosso. Bresciani in dieci per un’ora. La Pro Patria non sorpassa

di Luca Di Falco

LUMEZZANE (Brescia)

Deve mordersi gli ‘artigli’ la Pro Patria per non aver espugnato Lumezzane, dopo aver trascorso gran parte della partita in superiorità numerica. I tigrotti di mister Riccardo Colombo si devono così accontentare solamente di un pareggio, mentre il Lumezzane tira un sospiro di sollievo a fine gara, per aver comunque limitato i danni visto come si era messa la gara. Eppure sono proprio i padroni di casa a passare avanti per primi: Nicco non è impeccabile e Iori è pronto con un preciso destro dal limite che si insacca in rete dopo aver accarezzato il palo alla destra di Rovida. Sembra tutto in discesa per i bresciani e invece alla mezz’ora Malotti rimedia il secondo cartellino giallo, lasciando i suoi nei guai, con il tecnico Franzini che deve ricorrere al piano d’emergenza previsto in questi frangenti.

Nella seconda frazione di gioco, i biancoblù della Pro Patria trovano rapidamente la rete del pareggio grazie a Nicco, autore di una grande conclusione da fuori area. I bustocchi però, nonostante l’uomo in più, non riescono poi a segnare. Per la Pro Patria si tratta dell’undicesimo pareggio: nona partita di fila senza vincere (tre ko, sei punti raccolti) e zona playuot che resta d’attualita. Quarta gara senza vincere anche per i padroni di casa (tre pari) che restano comunque saldamente nelle parti nobili della classifica e mantengono un buon margine sulle inseguitrici in ottica playoff. Oggi torna in campo: si parte alle 12.30 con Milan Futuro, nel girone B, in casa contro il Gubbio. Di seguito, invece, le partite del girone A.

DICIOTTESIMA GIORNATA: ore 12.30 Triestina-Vicenza; ore 15 Arzignano-Atalanta U23, Pro Vercelli-FeralpiSalò; ore 17.30 Alcione-AlbinoLeffe, Clodiense-Padova.