L’unione fa la forza. Tifosi spettacolari, brividi sugli spalti con la coreografia

"Ama la città, difendine i colori": così recitava lo striscione lungo tutto la Laterale Ovest. Un sostegno smisurato, che per l’ultima in classifica non è così scontato. Non tutto è dovuto, tranne che per i fermani, che con sacrifici economici e di tempo hanno realizzato una coreografia che ha fatto il giro d’Italia tramite i social. Oltre 150 bombolette spray per colorare sia lo striscione che il disegno, fatto a mano, sul telone. La Curva Duomo ha voluto celebrare il tutto con un comunicato: "Mesi di duro lavoro per arrivare al risultato di questa sera. I ragazzi sono stati bravi, perché con pochi soldi e mezzi a disposizione sono riusciti a fare qualcosa di importante. È una coreografia mossa dall’amore: c’è lo stemma della gloriosa Fermana che calcò i campi della serie B, c’è il pallone di cuoio simbolo di un calcio genuino che a noi manca terribilmente e c’è lo scudo di Fermo che rappresenta la fede e il potere. C’è tutto ciò che noi amiamo sopra ogni altra cosa. Un ringraziamento va alla gente che ha risposto al nostro appello. Senza di voi tutto questo non sarebbe stato possibile. Un plauso speciale va alla contrada Campolege che ha messo i locali a disposizione per realizzare il telone". La Fermana e la Cavalcata dell’Assunta che si uniscono per dare lustro alla città. Qui si è palesato il perfetto esempio di fermanità. Se dovremmo metterla in un vocabolario, la parola fermanità indica un amore senza confine verso la sensazione di cadere. La storia della Fermana è la più grande metafora della vita: toccare il cielo con un dito e poi essere sbattuti giù e rialzarsi. Ed è qui che i tifosi gialloblù restano. Fermanità significa incitare la squadra fin dal riscaldamento come se fosse già iniziata la partita. Significa far partire gli applausi di tutto lo stadio per Furlanetto dopo un errore che poteva costare caro.

Filippo Rocchi