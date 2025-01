Ma e’ solo pari. La Vigor Castelfidardo muove la classifica

vigor castelfidardo

2

lunano

2

VIGOR : Lombardi, Magi (19’ st Carletti), Perna, Bandanera, Valler, Corneli, Ballarini (19’ st Terrè), Mosca (32’ st Gioielli), Stampella, Pasqualini (32’ st Garofolo), Kurti (29’ st Storani). Panchina: Boninfante, Calligari, De Maio, Luque. All. Malavenda.

LUNANO: Adebiyi, Bosoi, Sottile (26’ st D’Angeli), Carubini (45’ st Seck Toulba), Liera, Codignola, Pagliardini, Nobili, Germinale (21’ st Zazzeroni), Lorenzoni (38’ st Seck Mouhamed), Tombini (Giovannetti). Panchina: Corbolotti, Bracci, Galletti, Mazzoli, Seck Toulba, D’Angeli, Seck Mouhamed, Zazzeroni, Giovannetti. All. Manfredini.

Arbitro: Cittadini di Macerata.

Reti: 10’ pt Codignola, 11’ pt Perna, 7’ st Bandanera, 48’ st Pagliardini.

La Vigor Castelfidardo torna a muovere la classifica, ma non da tre punti. Il Lunano nega la voglia di vittoria dei fidardensi. E’ proprio il Lunano a scappare il vantaggio con Codignola. Immediato il pari di Perna con un tiro al volo che si insacca sul secondo palo. A inizio ripresa Bandanera porta in vantaggio i locali a seguito di una punizione. In pieno recupero Pagliardini con un tiro da fuori insacca a fil di palo beffando Lombardi.