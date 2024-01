Caso Maignan, il Nuova Ada in campo con il volto del portiere del Milan

Roma, 22 gennaio 2023 – Solidarietà a Mike Maignan dai big del pallone come dal calcio delle province. Il Nuova Ada, piccola formazione calcistica di terza categoria ieri, nella tradizionale foto di squadra prima dell'incontro contro la Zungrese, i titolari si sono messi davanti al volto una maschera di carta con raffigurato il viso di Maignan a testimoniare la loro solidarietà al portiere rossonero.

Calcio ancora in fermento dopo l'ultimo episodio di razzismo nella partita di Serie A tra Udinese e Milan all'indirizzo del portiere rossonero Mike Maignan, destinatario di deprecabili cori da parte della tifoseria friulana.

Cori hanno portato il giocatore ad abbandonare il campo e hanno provocato la sospensione della partita per diversi minuti.

Malagò: “La giustizia sia forte e autorevole”

"Sappiamo benissimo quanto sia indispensabile che non ci siano differenziazioni ad alcun livello e lo sforzo che il Cio sta facendo per tenere unito questo mondo è sotto gli occhi di tutti – ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervenendo al Tg2 -. Per cui ci auguriamo che chi di competenza, organi di giustizia sportiva e ordinaria, facciamo il loro corso in modo autorevole e consentitemi di dire forte, per evitare che ci possano essere dei soggetti che si sentano 'autorizzati’ con una pena lieve a dare questo cattivo esempio”: