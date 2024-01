Mali batte Burkina Faso 2-1 e si qualifica per i quarti di finale della Coppa d'Africa

Battendo per 2-1 il Burkina Faso, il Mali si è qualificato per i quarti di finale della Coppa d’Africa. La formazione del ct Chelle, con il centrocampista della Salernitana Coulibaly titolare, ha vinto con un’autorete di Tapsoba e il raddoppio di Sinayoko; per il Burkina Faso rigore di Traore. Il Mali per un posto in semifinale sfiderà la Costa d’Avorio. Negli altri quarti, Congo-Guinea e Nigeria-Angola.