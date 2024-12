Mancano i gol. Pontevalleccepi, pari col Castiglione del Lago

PONTEVALLECEPPI

CASTIGLIONE DEL LAGO

PONTEVALLECEPPI (4-4-2) Biscarini, Bazzarri(18’st Petterini),Silvestri, Bettiol, Ricci, Barbarossa(40’st Toma), Dyrma, Giuliacci, Retini, Dolcini(30’st Buonavolonta’), Ligi. A disp. Barbagianni, Lenzi, Perilli, Kamwa Pamen, Bonifazi, Mala’. All. Del Bene

CASTIGLIONE DEL LAGO (4-4-1-1): Ranieri, Edu Mengue Modesto, Bertini(27’st Sardone), Manjate Anderson, Roscini, Ferri, Vassallo, Galeotti, Pareggi (46’ st Rachini), Verrilli (20’st Sabadashka), De Montis (30’st Lesti). A disp. Chiarello, Versiglioni, Pompili, Giannetti, Imondi. All.Machi.

ARBITRO: Alfieri di Nola (Na). Ass.ti Sign. Krikku, Sign. Castellani di Foligno.

NOTE: recupero: pt 0’, st 5’.Ammoniti, Bettiol, Giuliacci, Retini, Dolcini, Bertini, Ferri, Sabadashka.

Nonostante lo 0-0 finale partita bella e ricca di colpi di scena al Borgioni. Entrambe le formazioni si sono affrontate a viso aperto, giocando con grande intensità e cercando la vittoria, dimostrando che la loro classifica è bugiarda. Numerose le occasioni da rete con Verrilli da una parte e Retini dall’altra, protagonisti. Vuoi però per imprecisione nelle conclusioni, vuoi per la bravura dei due portieri alla fine matura uno 0-0 che lascia entrambe in una classifica pericolosa.