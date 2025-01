Mancano i gol. Umbertide Agape e Ellera non si fanno male

UMBERTIDE AGAPE 0 ELLERA 0

UMBERTIDE AGAPE (4-3-3) Landi; Paciotti, Montani, Grilli, Benedetti; Ndedi (31’ st Coppini), Altamemi (43’ st Morandini); Volpi; Nicoletti (26’ st Corrado), Bigarelli, Giuliani (A disp. Gragnola, Capati, Pazzaglia, Kica, Ahmati, Lungu) All. Peruzzi

ELLERA (4-3-3) Segoloni; Mottola (35’ st Morlunghi), Vieira, Battistelli, Dedja; Giabbecucci, Balducci, Piccioli; Salvucci. Bevilacqua (32’ st Boldrini), Minuti (26’ st Hysenaj) (A disp. Del Vecchio, Tarpani, Pimpinelli, Massetti, Mariotti, Spippoli ) All. Tomassoli.

Arbitro: Apuzzo di Terni (Piccini, Valentini)

NOTE: ammoniti Ndedi (U), Altamemi (U), Battistelli (E), Balducci (E), Piccioli (E) Recupero 0’ pt, 3’ st.

Muove la classifica l’Umbertide Agape al cospetto di un’Ellera che non va oltre lo 0-0 al Morandi in una gara condizionata dal vento e dal gran freddo. Agape che ci prova subito con Bigarelli prime e Nicoletti poi ma Segoloni fa buona guardia. Nella ripresa Bevilacqua si accende ma la difesa di casa non concede spazi e lo 0-0 è la logica conseguenza.