Manchester City, a fine stagione De Bruyne saluta?

Manchester, 26 febbraio 2025 – Il tempo per De Bruyne a Manchester potrebbe essere giunto al termine, le strade del belga e del City sembrano andare nella direzione di una separazione ormai certa. Nonostante sia diventato ormai un simbolo degli Sky blues, con i quali ha giocato in totale 408 partite mettendo a referto 105 gol e si è legato fortemente al ciclo vincente dei citizens, la sua storia con il Manchester City sembra ormai essere giunta al capolinea. Nell'ultima gara contro il Liverpool, quella che per anni è stata una delle sue vittime preferite, il belga ha fatto fatica sotto tutti i punti di vista, da quello atletico a quello di gestione della palla e sviluppo del gioco. I numeri della sua stagione raccontano come ormai, a 33 anni, De Bruyne non sia più il giocatore di un tempo: finora, infatti, ha collezionato solo 3 gol e 6 assist in 27 presenze tra tutte le competizioni. Inoltre, in questa stagione sono arrivati anche diversi infortuni muscolari che ne hanno compromesso l'andamento, soprattutto quello al basso ventre rimediato nella gara contro il Brentford a metà settembre. Il suo contratto con il Manchester City scadrà il 30 giugno del 2025, e, con ogni probabilità, non verrà rinnovato. Già nella scorsa stagione il centrocampista belga poteva abbandonare il Manchester City, con alcune squadre, soprattutto in Arabia Saudita, che si sono interessate alla situazione e sarebbero state pronte ad accoglierlo, ma alla fine Kevin De Bruyne è rimasto a disposizione di Guardiola, ma quest'anno il finale potrebbe essere diverso. La prossima estate De Bruyne sarà uno degli svincolati più interessanti di tutto il mercato, e dall'Inghilterra si parla di un interesse forte soprattutto oltre l'Atlantico. Il San Diego FC, infatti, è una delle squadre maggiormente alla sua situazione, e potrebbe formulare un'offerta nei prossimi mesi. Nonostante la stagione sia ancora lunga, filtra fiducia da parte del club americano per trovare un accordo nei prossimi mesi, e questo significherebbe un altro innesto di lusso per quanto riguarda la Major League Soccer. Il massimo campionato statunitense, infatti, potrebbe ben presto accogliere un nuovo fuoriclasse del calcio europeo dopo i vari Messi, Suarez, Busquets e Jordi Alba, che militano nell'Inter Miami. L'acquisto di De Bruyne da parte del San Diego alzerebbe ulteriormente il livello della Major League Soccer, e confermerebbe il fatto che la strategia intrapresa dai massimi esponenti del calcio americano è quella giusta.