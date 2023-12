Manchester City in Crisi: 3 Sconfitte di Fila e 6 Punti dalla Vetta

Fin troppo un mese senza vittorie se ti chiami Manchester City e se in panchina c’è un certo Pep Guardiola. Se poi a rincarare la dose ci si mette pure un ko con l’Aston Villa allora si può parlare di crisi vera. Terza sconfitta in campionato, con gol nel secondo tempo di Leon Bailey. Uno stop vero che arriva dopo tre pareggi di fila in Premier: l’ultimo successo è il 6-1 in casa con il Bournemouth del 4 novembre, la vetta occupata dall’Arsenal è ora lontana sei punti.

La classifica mette il City al quarto posto, e guardare ai numeri non è certo confortante. Il prossimo impegno per Guardiola è domenica alle 15 in traferta con il Luton Town.