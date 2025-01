Manchester in campo nonostante le nevicate. Diallo rallenta il ritmo del Liverpool. Psg campione tra i container

La neve ha paralizzato l’Inghilterra, ma non ha impedito la disputa della classica di Premier a Liverpool, dove i Reds hanno pareggiato per 2-2 contro il Manchester United. Con Chiesa in panchina per tutti i 90 minuti e Zirkzee entrato solo all’87’, sul campo il Manchester apre le danze con la rete di Martinez, al 52’, il Liverpool risponde dopo sette minuti con Gakpo e ribalta al 70’ con Salah dal dischetto. A dieci minuti dal novantesimo, Diallo (nella foto) salva gli ospiti dalla sconfitta con la rete del definitivo 2-2. Liverpool ancora capolista con sei punti sull’Arsenal (40), lo United aggancia il West Ham a quota 23. La partita si è giocata grazie al lavoro degli spalatori, dopo che per molte ore le forti nevicate che hanno colpito il nord-ovest dell’Inghilterra bloccando anche gli aeroporti avevano fatto pensare ad un rinvio.

Mentre l’Italia celebra la Supercoppa in Arabia Saudita, la Francia ha visto disputare la sua a Doha, in Qatar, nel famoso stadio 974 costruito per i mondiali con quasi mille container a formare la struttura usata dagli spettatori (974 appunto, che è anche il prefisso internazionale del Qatar). Sul campo ha vinto il Psg di Luis Enrique battendo 1-0 il Monaco grazie ad un gol di Dembelè al 92’. Per la squadra della capitale si tratta della tredicesima vittoria nella Supercoppa nazionale.