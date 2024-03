Manchester United e Nizza, l’Europa è a rischio: ecco perché. Il regolamento Uefa ingabbia i due club

Manchester, 25 marzo 2024 – Il Manchester United rischia di essere escluso dalle competizioni europee l’anno prossimo. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la posizione di Sir Jim Ratcliffe, tra i nuovi proprietari del club e a capo delle operazioni calcistiche, potrebbe seriamente danneggiare i Red Devils.

Ratcliffe è diventato azionista del club a dicembre, con l’acquisizione, attraverso il gruppo Ineos, del 27,7% delle quote (più di 1 miliardo di sterline). Al tempo stesso, il magnate inglese risulta essere proprietario delle quote del Nizza, club francese, quinto e attualmente in corsa per la qualificazione alle competizioni europee.

Il nodo si trova proprio su questo punto: il regolamento Uefa stabilisce che più squadre sotto la stessa proprietà possono giocare in Europa, ma vige il divieto per tali squadre di giocare nella stessa competizione. Lo United si trova attualmente sesto. Nel caso in cui il Nizza dovesse classificarsi quinto Ligue 1, ottenendo l’accesso all’Europa League, gli inglesi verrebbero privati della qualificazione, venendo ‘retrocessi’ in Conference League. La vittoria dell’FA Cup sarebbe un’ottima via d’accesso per la squadra di Ten Hag, che nel caso avrebbe la precedenza sui francesi.

Contestualmente, se entrambe le squadre riusciranno a qualificarsi per la Champions League, la qualificazione verrebbe assegnata a chi ottiene il piazzamento migliore. Se entrambe finissero allo stesso posto nei rispettivi campionati, lo United avrebbe la precedenza in virtù della posizione dell’Inghilterra in cima al coefficiente Uefa.

Lo scenario più drammatico per i tifosi inglesi si verificherebbe nel caso in cui i due club si qualificassero per la Conference League, con i francesi posizionati meglio in Ligue 1. In questo caso il Nizza avrebbe la precedenza sullo United, che verrebbe privato delle competizioni europee nella stagione 2024/2025.