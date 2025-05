Manchester United, addio a una stagione da dimenticare: mai così male dal 1973-74

Manchester, 22 maggio 2025 – Si chiude nel modo peggiore una delle stagioni più complicate della storia del Manchester United. Nella gara di ieri è bastata la rete segnata da Johnson al 42' per consegnare la vittoria al Tottenham, con i red devils che sono tornati a casa con la pancia vuota. L'Europa League rappresentava l'unica possibilità di salvare una stagione difficilissima, dato che in campionato Amorim e i suoi sono addirittura al 16° posto, ma anche ieri si sono viste le lacune che il Manchester United si trascina dall'inizio della stagione e alla fine a festeggiare sono stati Postecoglou e i suoi. Ora ci sarà l'ultima gara di Premier League contro l'Aston Villa, in programma per domenica alle 17 all'Old Trafford, ma con il ko di ieri i red devils hanno praticamente archiviato la stagione, e ora dovranno trovare la forza per rinascere dalle ceneri. La sconfitta contro il Tottenham è la numero 20 in stagione contando tutte le competizioni: si tratta del peggior dato dal 1973-74, quando i ko furono 22 e al termine dell'annata arrivò anche la retrocessione in seconda serie. La delusione è amplificata anche dal fatto che nella prossima stagione il Manchester United non parteciperà a nessuna competizione europea: dato il campionato gravemente insufficiente, solo una vittoria ieri avrebbe garantito ai red devils un posto in Europa, ma così non è stato. Durissimo il commento di Shaw, che al termine della gara ha definito “non accettabile” la stagione corrente, per poi chiedere addirittura scusa ai tifosi per i risultati ottenuti quest'anno. “Tutti noi dobbiamo chiederci se siamo abbastanza bravi per questo club. I risultati conquistati in questa stagione non sono accettabili per il Manchester United, che è sempre stata una delle più grandi squadre del mondo. Al momento siamo lontanissimi da tutto questo, voglio solo chiedere scusa ai tifosi”, ha detto il terzino sinistro, mentre Garnacho ha definito la stagione dei red devils addirittura come “uno schifo”. Delusione e tristezza anche nelle parole del tecnico Ruben Amorim, che in conferenza stampa ha ammesso di non avere intenzione di dimettersi, ma ha aggiunto che, qualora il club o i tifosi ritenessero che non sia più la persona giusta per guidare la squadra, andrà via senza pensare ai soldi. Ora per il club viene la parte più difficile, ossia trovare delle basi dalle quali ripartire. Ormai da diversi anni il Manchester United non è più la grande squadra di un tempo, ma dopo una stagione così non si può più sbagliare.