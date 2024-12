Mantova Calcio: Piccoli esorta i giovani a migliorare a scuola, sfida contro Pisa

"Chi ha più di due insufficienze a scuola si alzi in piedi con onestà". E tra l’imbarazzo almeno trenta ragazzi eseguono la richiesta a sorpresa del presidente virgiliano Filippo Piccoli, arrivata durante la festa di Natale dedicata al settore giovanile, che si è tenuta in settimana al Teatro Sociale di Mantova. Il messaggio successivo è chiaro e lodevole: "Se a marzo questi ragazzi non avranno rimediato, il prossimo anno non giocheranno più nel Mantova. Insieme agli allenatori ci metteremo in contatto con le istituzioni scolastiche e verificheremo".

I genitori hanno accolto con un’ovazione la dichiarazione del parton mantovano, che tuttavia ha lanciato una stoccata anche a loro: "Mi sono accorto che c’è una corsa al risultato, alla performance, al gol francamente esasperata, anche da parte dei genitori. Abbiamo gente che si lamenta se il figlio non gioca o viene sostituito, ma credo che un bambino di dieci anni prima di tutto debba pensare a divertirsi. Noi stiamo cercando di ristrutturare il settore giovanile. Servono messaggi formativi e tutto parte dalla cultura. Vorrei che trasmettessimo dei principi sani e andare bene a scuola è uno di questi. Preferisco avere bravi studenti che bravi calciatori".

Intanto oggi, ore 15 al Martelli, la prima squadra virgiliana ospita l’ostico Pisa di Filippo Inzaghi. Tre punti non facili da conquistare, ma che permetterebbero ai lombardi di avvicinare la zona playoff. Per il Mantova, che viene da un periodo parzialmente positivo con 2 pari e 1 successo nelle ultime tre gare, è un’occasione per confrontarsi con una delle squadre migliori del campionato. I toscani, dal loro canto, stanno vivendo il primo vero momento di flessione stagionale (un solo punto raccolto nelle ultime due), ma occupano comunque la seconda piazza e anche Davide Possanzini lo sa bene. "Sarà una partita complicata. In primis perché il Pisa ha una rosa ricca di giocatori di qualità, che sta facendo benissimo. Assieme a Sassuolo e Spezia sta facendo un campionato incredibile - ha spiegato il tecnico dei biancorossi - Credo che sia una squadra molto equilibrata che sa sfruttare le occasioni che gli capitano e sa difendersi bene. Sono molto ben organizzati e per noi sarà stimolante. La classifica, ma non solo quella, dice che sono più forti di noi ma ce la giocheremo con le nostre armi. Noi con le squadre più blasonate abbiamo sempre fatto bene, ci auto carichiamo".

In casa Mantova assenti lo squalificato Solini, Brignani e soprattutto capitan Burrai (fastidio al polpaccio nella rifinitura). A centrocampo giocherà Artioli, mentre dietro ci sarà Cella. Ballottaggio infine tra Radaelli e Maggioni con quest’ultimo in vantaggio per un posto sulla destra in difesa.

(4-2-3-1): Festa; Maggioni, Cella, De Maio, Panizzi; Artioli, Trimboli; Bragantini, Aramu, Fiori; Mensah. All. Possanzini.