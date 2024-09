Il Mantova cerca gioie anche in trasferta a Cesena. Formazioni e diretta tv

Dopo la vittoria con il Cittadella e le buone prove casalinghe, il Mantova è chiamato a trovare continuità e risultato pure in trasferta. In questo senso acquista un significato ben preciso la gara che i virgiliani giocheranno domani, domenica 29 settembre, alle 15, in casa di un Cesena che, a sua volta, ha avuto un approccio sostanzialmente positivo alla serie B ed è reduce dal pareggio di sostanza conquistato in casa dell’ambizioso Palermo.

Il tutto per una sfida che si preannuncia aperta ad ogni soluzione e che entrambe le contendenti cercheranno di vincere per far proseguire il rispettivo percorso. Mister Possanzini, nonostante la forza dei romagnoli e la prospettiva di giocare davanti al oltre 10.000 persone (con più di 1.300 presenze ospiti), non cambia né lo spirito né gli obiettivi della sua squadra: “La nostra idea è quella di cercare di giocare a calcio e portare a casa una vittoria. L’intento è sempre quello, al di là che si giochi in casa o fuori. Speriamo di riuscire a fare una buona prestazione e da quella ottenere un risultato. Lavoriamo per questo tutti i giorni. Sul fronte dei singoli – prosegue il tecnico biancorosso – tutti i giocatori stanno lavorando bene e sono tutti disponibili. Questa settimana di dubbi ne ho veramente tanti”. Pure in merito all’attuale posizione nel torneo cadetto della matricola virgiliana mister Possanzini ha le idee molto chiare: “Sinceramente io non guardo la classifica. Ovviamente me la sbattono davanti tutti i giorni e devo leggere, ma io farei a meno di guardarla. Cerco di vivere alla giornata, di vivere gli allenamenti con il massimo impegno e di fare ogni partita al massimo delle nostre potenzialità. Dobbiamo lavorare per poter entrare in campo ogni partita e riuscire a fare tutto quello che possiamo, senza pensare a quello che ci sarà dopo. In questo momento c’è da pensare alla gara col Cesena e pensarci in maniera decisa e convinta per riuscire a fare la gara che abbiamo preparato con il massimo della concentrazione, dell’attenzione e dell’entusiasmo”. Probabili formazioni

Cesena (3-4-1-2): Pisseri; Curto, Ciofi (Prestia), Mangraviti; Adamo (Ceesay), Calò (Mendicino). Bastoni, Donnarumma; Berti; Shpendi, Antonucci (Kargbo). All: Mignani.

Mantova (4-2-3-1): Festa; Maggioni (Radaelli), Brignani, Redolfi, Bani; Muroni (Trimboli), Burrai; Galuppini (Bragantini), Aramu, Fiori; Mancuso (Mensah). All: Possanzini.

La partita si giocherà domani, domenica 29 settembre, alle 15 allo “Stadio Dino Manuzzi” di Cesena e sarà visibile su Dazn.