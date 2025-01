A Cittadella il Mantova punta alla prima vittoria esterna. Formazioni e diretta tv

La sfida tra Cittadella e Mantova si preannuncia tanto delicata quanto aperta a ogni soluzione. Entrambe le contendenti sono decise ad allontanarsi il più possibile dalla zona calda della classifica di serie e chiedono proprio al confronto diretto i punti necessari per aumentare il vantaggio sulle pericolanti. Un discorso che vale in modo particolare per la squadra di Possanzini, reduce dal combattuto 2-2 di Cosenza e decisa a conquistare, finalmente, la prima vittoria in trasferta della stagione.

“Ci attende una gara complicata come del resto lo sono tutte in questo campionato – è la presentazione del tecnico virgiliano che, scontata la squalifica, ritroverà il suo posto in panchina – Noi siamo comunque fiduciosi perché stiamo lavorando bene come ha dimostrato, del resto, la reazione che i ragazzi hanno avuto a Cosenza. L’obiettivo è quello di vincere. Il Cittadella ultimamente sta facendo bene e lo confermano i risultati. Per quel che ci riguarda, la squadra si è allenata bene in settimana e stiamo recuperando giocatori”.

Una fiducia da tradurre in pratica al “Tombolato”, dove i biancorossi sono chiamati una volta di più a mettere in bella mostra una prova coraggiosa e propositiva come riesce quasi sempre alla formazione di mister Possanzini, ma dovranno cancellare quegli errori (spesso individuali) che finiscono per mettere in discesa la strada dell’avversario di turno. Oltre tutto, classifica alla mano, i biancorossi sono chiamati a tornare da Cittadella con un risultato positivo, fondamentale per non lasciarsi risucchiare nella lotta più accesa per sfuggire i play out. Per quel che riguarda lo schieramento che partirà dal 1° in terra patavina, l’ipotesi è che davanti a Festa possa tornare la coppia centrale consueta (Redolfi-Maggioni), mentre Bani e il nuovo arrivato Giordano si contendono il posto sulla fascia sinistra. Salvo possibili modifiche legate alla volontà di dosare le energie del gruppo, capitan Burrai e Trimboli dovrebbero giocare a centrocampo, pronti a proteggere la difesa e a rilanciare l’azione offensiva. In avanti, infine, mentre Mensah è ancora in vantaggio per il ruolo di punta di riferimento, il trio dei trequartisti vede Mancuso e Fiori favoriti per una maglia da titolare, mentre Bragantini e Galuppini si contendono la terza casacca. Probabili formazioni:

Cittadella (3-5-1-1): Kastrati; Salvi, Pavan, Carissoni; D’Alessio, Tronchin, Branca, Amatucci, Masciangelo; Vita; Pandolfi. All: Dal Canto.

Mantova (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Redolfi, Brignani, Giordano; Burrai, Trimboli; Bragantini, Mancuso, Fiori; Mensah. All: Possanzini.

La partita si giocherà sabato 18 gennaio alle ore 15 allo Stadio Tombolato di Cittadella e sarà visibile su Dazn e “LaB Channel”.