Derby lombardo: il Mantova ride e la Cremonese piange

Grande gioia del Mantova che con un gol di capitan Burrai al 14’ della ripresa batte la quotata Cremonese e riassapora il dolce aroma della vittoria che mancava ormai dallo scorso 22 settembre.

Forte delusione, invece, per i grigiorossi, ai quali non basta un generoso forcing finale per evitare una sconfitta che li allontana sempre più dalle zone che contano della classifica. Il derby lombardo parte subito su ritmi molto elevati e all’8’ una triangolazione Aramu-Mensah-Ruocco manda al tiro Trimboli. I tifosi biancorossi esultano per la rete, ma la sfera si spegno sulla traversa. Dopo un botta e risposta rimasto senza esito tra Zanimacchia e Ruocco, è Bonazzoli a tentare la conclusione, ma Festa è attento e blocca la conclusione dell’attaccante bresciano dei grigiorossi. La compagine di mister Corini aumenta i giri del suo motore e Castagnetti e Ravanelli tentano di rendersi minacciosi, ma il portiere virgiliano è sempre attento. Pur con la minaccia sempre più incombente della nebbia, la gara prosegue nel segno dell’equilibrio e mostra ripetuti capovolgimenti di fronte, ma Festa e Fulignati non vengono chiamati pericolosamente in causa.

Il primo tempo si chiude così a reti bianche e la ripresa si apre con Buonaiuto al posto di Vandeputte (sempre lontano parente del giocatore brillante ammirato a Catanzaro) per gli ospiti che cercano di far valere il loro miglior tasso tecnico. La compagine di Possanzini, ex di turno, risponde comunque con coraggio colpo su colpo e dopo una punizione di Aramu respinta dalla barriera, al 13’ Mensah si libera davanti a Fulignati, ma il portiere ospite è tempestivo in uscita e sugli sviluppi dell’azione Bragantini non riesce a trovare lo spazio per battere a rete. È però un buon momento per i biancorossi e un minuti più tardi capitan Burrai trova la conclusione vincente per mandare il pallone dove Fulignati non può arrivare. Il vantaggio carica i padroni di casa, che al 20’ vanno vicini al raddoppio, ma Fiori, davanti al portiere ospite, sbaglia la conclusione al momento decisivo.

La squadra di mister Corini, che al 25’ colpisce il palo con Vazquez, cerca con orgoglio di raddrizzare la situazione, ma sul fronte opposto i biancorossi hanno il merito di non limitarsi a chiudere gli spazi davanti a Festa e a cercare, a loro volta, di pungere la retroguardia ospite con veloci ripartenze. L’incontro rimane così aperto ed avvincente sino al termine. Il finale vede aumentare la pressione degli ospiti, ancora minacciosi con Zanimacchia e Buonaiuto, ma il Mantova serra le fila e riesce a condurre in porto un successo di assoluto rilievo ai danni di una delle squadre più attrezzate della serie B. Comprensibile l’amarezza in casa della Cremonese al termine di un incontro che, una volta di più, non conferma le ambizioni del sodalizio grigiorosso.

Mantova-Cremonese 1-0 (0-0)

Mantova (4-2-3-1): Festa 6,5; Fedel 6, Brignani 6,5, Cella 6, Bani 6 (36’ st Solini sv); Trimboli 6,5, Burrai 6,5; Bragantini 6 (23’ st Galuppini 6), Aramu 6,5 (36’ st Wieser sv), Ruocco 6 (19’ st Fiori 6); Mensah 6,5 (23’ st Mancuso 6). A disposizione: Sonzogni; Redolfi; Debenedetti; Artioli; Maggioni; Muroni; De Maio. All: Davide Possanzini 7.

Cremonese (4-2-3-1): Fulignati 6,5; Barbieri 6, Ravanelli 6 (24’ st Quagliata 6), Bianchetti 6, Lochoshvili 6; Collocolo 6, Castagnetti 6,5 (24’ st Pickel 6); Zanimacchia 6, Vazquez 6 (31’ st De Luca 6), Vandeputte 6 (1’ st Buonaiuto 6); Bonazzoli 6,5. A disposizione: Saro; Jungdal; Sernicola; Antov; Majer; Moretti; Milanese. All: Eugenio Corini 6.

Arbitro: Daniele Perenzoni di Rovereto 6.

Reti: 14’ st Burrai

Note: ammoniti: Ravanelli; Bianchetti; Bonazzoli; Mensah; Burrai; Collocolo; Castagnetti – espulso: 48’ st Lochoshvili per doppia ammonizione - angoli: 6-5 – recupero: 1’ e 5’.