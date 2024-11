Mantova, non basta la doppietta di Bragantini: a Catanzaro è 2-2

Il Mantova si porta in vantaggio due volte sul difficile campo del Catanzaro, ma la doppietta di Bragantini non basta ai biancorossi, in inferiorità numerica dal 15’ della ripresa, per conquistare la prima vittoria esterna della stagione.

I giallorossi non demordono e nel finale, complice un’ingenuità della difesa virgiliana, firmano il definitivo 2-2, un risultato dolce-amaro per gli ospiti, capaci comunque di mettere in bella mostra una prova di carattere e di sostanza. La squadra di Possanzini parte a spron battuto e si rende pericolosa dopo solo 4’, ma il duetto Trimboli-Fiori si rivela di poco lungo per Bragantini, che, nei pressi dell’area piccola, riesce solo a sfiorare la sfera e a mandarla sul palo esterno. Il trequartista biancorosso, però, riesce a rifarsi 3’ più tardi. Questa volta è Mancuso, ex di turno, a pennellare un invitante cross verso il centro, dove Pigliacelli esce bene e riesce ad anticipare Mensah, ma sulla respinta Bragantini è più lesto di tutti e deposita in rete il rapido vantaggio virgiliano. I padroni di casa reagiscono immediatamente e al 10’ intravedono il pareggio con Seck, ma l’arbitro annulla l’azione per un fuorigioco.

La sfida è combattuta e ricca di capovolgimenti di fronte. Mensah e Bragantini chiamano al lavoro Pigliacelli, mentre Biasci e Brighenti impensieriscono la difesa ospite che non può nulla al 26’ per evitare l’1-1 di Iemmello, bravo a sfruttare le sue doti aeree per battere Festa. Il pareggio carica ulteriormente i calabresi, che insistono in avanti e costringono la formazione di Possanzini sulla difensiva. Il Mantova, però, serra le fila e in pieno recupero cerca di pungere con una punizione di Artioli, ma il primo tempo si chiude senza altre segnature. La ripresa si apre con un insidioso botta e risposta tra Mensah e Biasci, ma al quarto d’ora un intervento di Cella su Seck viene punito dall’arbitro con un cartellino rosso che costringe mister Possanzini ad inserire un difensore in più (De Maio). I giallorossi al 19’ colpiscono la traversa con Pontisso su punizione, ma sulla ripartenza i virgiliani colpiscono. Fiori avanza e serve un invitante pallone a Bragantini, che con una precisa conclusione riporta in vantaggio gli ospiti. I padroni di casa provano a rispondere ancora senza perdere tempo e il guizzante Seck al 26’ riesce ad andare al tiro, ma non inquadra lo specchio della porta. Il Catanzaro, comunque, vuole il nuovo pareggio e al 34’ i suoi sforzi vengono coronati da Buso, che sfrutta un’indecisione della difesa biancorossa e trafigge Festa per la rete del 2-2 finale.

Catanzaro-Mantova 2-2 (1-1) Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli 6,5; Brighenti 6,5, Scognamillo 6, Bonini 6; Seck 7, Koutsoupias 6 (14’ st Coulibaly 6), Pompetti 6 (33’ st Buso 6.5), Pontisso 6,5 (33’ st Petriccione 6), Ceresoli 6 (24’ st D’Alessandro 6); Iemmello 6,5, Biasci 6 (14’ st Pittarello 6). A disposizione: Dini; Turicchia; Compagnon; Brignola; Pagano; Volpe; Cassandro. All: Fabio Caserta 6. Mantova (4-2-3-1): Festa 6; Radaelli 6 (30’ st Maggioni 6), Brignani 6, Redolfi 6 (31’ pt Cella 6), Solini 6; Trimboli 6,5, Artioli 6,5 (30’ st Wieser 6); Bragantini 7 (30’ st Fedel 6), Mancuso 6 (17’ st De Maio 6,5), Fiori 6; Mensah 6,5. A disposizione: Sonzogni; Botti; Bani; Debenedetti; Galuppini; Panizzi; Aramu. All: Davide Possanzini 6,5. Arbitro: Marco Monaldi di Macerata 6. Reti: 7’ pt Bragantini; 26’ pt Iemmello; 20’ st Bragantini; 34’ st Buso. Note: ammoniti: Scognamillo; Solini; Fiori; Koutsoupias; Trimboli; De Maio; Iemmello; Brighenti; Mensah – espulso: 15’ st Cella – angoli: 6-3 – recupero: 3’ e 6’.