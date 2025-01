Mantova, duello salvezza a Cosenza. Formazioni e diretta tv

Il nuovo anno per il Mantova sta per aprirsi con un delicato duello diretto per la salvezza. La squadra di Possanzini, che si è preparata al ritorno in campo con l’ormai consueto ritiro a Veronello, è chiamata a ripartire facendo dimenticare la brutta sconfitta nell’ultima gara del 2024 con la Reggiana. Un passo falso tanto inatteso quanto, purtroppo, meritato, che ha ridotto a tre i punti di vantaggio sulla zona calda della classifica della matricola virgiliana che deve trovare un immediato riscatto. Una situazione che merita di essere esaminata con più attenzione in vista di questa trasferta in Calabria ricca di insidie, visto che non solo i rossoblù di Alvini sono obbligati a fare risultato per cercare di allontanarsi dall’ultimo posto che occupano attualmente, ma anche perché il Cosenza, senza i quattro punti di penalizzazione, uscirebbe dalle posizioni che condannano alla retrocessione diretta e si porterebbe in piena zona play out a due sole lunghezze dai biancorossi. Un’ipotesi che, ovviamente, viene cancellata sul nascere dai regolamenti, ma che, nello stesso tempo, deve far riflettere sul reale valore dei rossoblù che, lungo il cammino fin qui compiuto, sono riusciti a mettere in difficoltà anche rivali che navigano nelle prime posizioni. Non prendere sottogamba i calabresi e prepararsi con determinazione ed attenzione ad un incontro che potrebbe valere un’intera stagione è il ritornello che sta cercando di trasmettere ai suoi giocatori mister Possanzini, che in Calabria dovrà rinunciare a Radaelli, Aramu e Panizzi , mentre sul fronte opposto, oltre al rientro dalla squalifica di Maggioni e Redolfi, spera di poter riproporre in cabina di regia capitan Burrai, per un terzetto che potrebbe “riaccendere” convinzione e fiducia tra i virgiliani.

La sfida al “San Vito” potrebbe anche vedere l’esordio nel Mantova di Simone Giordano, il difensore classe 2001 che è arrivato subito dopo l’Epifania dalla Sampdoria. Una nuova soluzione a sinistra (ma non solo), che potrebbe offrire ulteriori alternative all’allenatore biancorosso, costretto in questi giorni a fare i conti con un mercato più che aperto sia in entrata che in uscita. Da questo secondo punto di vista, mentre sono state respinte con decisione al mittente le avances dei blucerchiati per i difensori Maggioni e Brignani, rimane da verificare quello che sarà il destino di Bani, che potrebbe tornare in serie C, e di Aramu e Mancuso, che stanno offrendo un rendimento troppo altalenante. Sul fronte dei possibili arrivi rimane sempre in evidenza un rinforzo per l’attacco. Si sta parlando anche di Flavio Bianchi del Brescia, ma, nonostante le possibili concorrenti, il primo nome sulla lista del dt Christian Botturi resta Nicholas Bonfanti, che dopo un avvio di stagione a suon di gol al Pisa sembra finito un po’ in ombra. Il suo arrivo potrebbe essere la mossa ideale per rivitalizzare un attacco che, finora, ha segnato con il contagocce, anche se, in ogni caso, queste e tutte le altre trattative di mercato dovranno essere precedute da un risultato positivo a Cosenza. E possibilmente quella prima vittoria in trasferta che è sfumata all’ultimo istante in casa dello Spezia.

Probabili formazioni:

Cosenza (3-4-2-1): Micai; Sgarbi, Venturi, Caporale; Ricciardi, Charlys, Kouan, Ciervo; Fumagalli, Rizzo Pinna; Mazzocchi. All: Alvini.

Mantova (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Brignani, Redolfi, Bani; Burrai, Trimboli; Galuppini, Mancuso, Fiori; Mensah. All: Possanzini.

La partita si giocherà domenica 12 gennaio alle ore 15 allo Stadio San Vito di Cosenza e sarà visibile su Dazn e su “LaB Channel”.