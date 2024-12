Mantova, al Martelli arriva il Frosinone: assenze e dubbi di formazione per Possanzioni

Tutto il Mantova è concentrato al massimo per farsi il regalo di Natale più bello: battere il Frosinone e tornare ad assaporare il dolce gusto della vittoria che manca dallo scorso 9 novembre. Dopo l’1-0 alla Cremonese, che è costato la panchina a mister Corini, la formazione di Possanzini ha raccolto tre pareggi ed una rocambolesca sconfitta con il Pisa. Adesso, però, è giunto il momento di tornare a marciare a pieno ritmo ed aggiungere altri tre punti preziosi ad una classifica che può (e deve) ancora migliorare. Certo, le intenzioni dei virgiliani dovranno fare i conti con la voglia dei ciociari (che pure hanno un organico di prim’ordine) di continuare a risalire la classifica dopo il pessimo avvio di campionato, ma il ritorno al “Martelli” e il sempre caldo sostegno del pubblico biancorosso possono aiutare il Mantova a spiegare nuovamente le sue ali, anche se, come ha ricordato pure mister Possanzini, bisogna già mettere in conto che quello con i gialloazzurri sarà un incontro molto impegnativo. Una sfida assai difficile, in occasione della quale la matricola virgiliana non solo dovrà rinunciare a Burrai, Ruocco e Radaelli, ma dovrà pure fare i conti con le precarie condizioni di diversi giocatori, a cominciare da Mensah e Festa, che sono tornati con qualche problema fisico dal “Druso”. Ancora una volta la nota saliente della vigilia in casa virgiliana riguarda però la capacità dei giocatori di Possanzini, che ha chiesto una volta di più attenzione e concentrazione ai massimi livelli ai suoi ragazzi, di concretizzare il gioco prodotto e di raccogliere in proporzione a quanto seminato. In un torneo equilibrato e difficile come la serie B, spesso la differenza la fanno i particolari ed è per questo che, ospitando un avversario da prendere con le molle come il Frosinone, i biancorossi devono trovare la forza per far girare questi dettagli dalla loro parte. Piccoli “tasselli” che possono comporre il mosaico in grado di fermare la rincorsa del Frosinone e permettere al Mantova di compiere tre passi in avanti che potrebbero rappresentare l’autentica svolta di questa stagione per una matricola che, proseguendo in modo tenace con la sua specifica filosofia di gioco, è decisa a continuare a sognare. PROBABILI FORMAZIONI Mantova (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Redolfi, Brignani, Bani; Trimboli, Artioli; Galuppini, Aramu, Fiori, Mensah. All: Davide Possanzini. Frosinone (3-4-2-1): Cerofolini; Biraschi, Monterisi, Bracaglia; Jeremy Oyono, Cichella, Barcella, Begic; Partipilo, Machin; Ambrosino. All: Leandro Greco. La partita si giocherà sabato 21 dicembre alle ore 15 allo Stadio Martelli di Mantova e sarà visibile su Dazn e LaB Channel.