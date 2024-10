Il Mantova, pareggio dolce-amaro in casa della Carrarese: 1-1

Il Mantova torna dal campo della Carrarese con un punto dolce-amaro. Da una parte, infatti, l’1-1 consente alla squadra di Possanzini di conquistare un risultato positivo di indubbia sostanza in trasferta, ma dall’altra rimane un pizzico di rammarico per non essere riusciti a gestire il vantaggio firmato da Mancuso su rigore e di avere consentito ai gialloazzurri la comoda rete del definitivo 1-1 dopo 2 soli minuti.

La gara in uno stadio dei Marmi in festa per la prima gara di serie B si apre nel segno dei gialloazzurri che al 4’ si vedono annullare un gol di Capello per fuorigioco. Al 12’ Festa si deve superare per neutralizzare un insidioso colpo di testa di Illanes, ma la risposta dei biancorossi non tarda e al quarto d’ora una bella triangolazione Debenedetti-Fiori-Galuppini si perde nel momento della conclusione. I toscani tornano a pungere al 24’, quando ancora Festa è decisivo nel fermare Cherubini, lanciato a rete da Finotto. Intorno alla mezz’ora tentano la conclusione Mancuso e Illanes, ma il risultato, complice l’attenta prova di Festa, resta immutato. Sul finire del primo tempo sono i padroni di casa a rendersi minacciosi e Schiavi e Cherubini impegnano la retroguardia virgiliana. Le due squadre vanno al riposo sullo 0-0 e la ripresa si apre con un tentativo di testa di Brignani che però Bleve controlla senza particolari problemi.

La squadra di Possanzini spinge in avanti alla ricerca del vantaggio e al 24’ ottiene un rigore (individuato dal Var) per un tocco di mano di Illanes in area. Sul dischetto si porta Mancuso, Bleve è bravo a intuire, ma non riesce ad impedire che la sfera termini la sua corsa in rete. La gioia dei biancorossi dura però solo 2’, il tempo sufficiente a Schiavi di appoggiare in rete un invitante servizio di Cicconi.

A questo punto è la Carrarese a rendersi più insidiosa e Cherubini e Panico vanno vicini al sorpasso, ma la retroguardia virgiliana non si lascia superare e la sfida tra le due matricole termina con un pareggio che, sostanzialmente, conferma che entrambe hanno le carte in regola per raggiungere i rispettivi obiettivi stagionali.

Carrarese-Mantova 1-1 (0-0) Carrarese (3-4-2-1): Bleve 6,5; Coppolaro 6, Illanes 6, Imperiale 6; Zanon 6 (30’ st Bouah 6), Giovane 6 (12’ st Capezzi 6), Schiavi 6,5, Cicconi 6 (35’ st Belloni sv); Finotto 6,5 (30’ st Cerri 6), Cherubini 6; Capello 6 (12’ st Panico 6). A disposizione: Chiorra; Oliana; Palmieri; Zuelli; Guarino; Motolese. All: Antonio Calabro 6,5. Mantova (4-2-3-1): Festa 6,5; Maggioni 6 (18’ st Ruocco 6), Brignani 6, Redolfi 6,5, Bani 6 (37’ st Solini sv); Trimboli 6, Burrai 6,5; Galuppini 6 (18’ st Bragantini 6), Mancuso 6 (37’ st Wieser sv), Fiori 6 (18’ st Fedel 6); Debenedetti 6. A disposizione: Sonzogni; Botti; Artioli; Muroni; Cella; Aramu; De Maio. All: Davide Possanzini 6,5. Arbitro: Michele Monaldi di Macerata 6. Reti: 24’ st Mancuso; 26’ st Schiavi. Note: ammoniti: Mancuso; Coppolaro; Burrai; Brignani; Bani – angoli: 4-3 - recupero: 1’ e 6’.