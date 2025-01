Mantova con la Samp ancora un pari ma con doppia rimonta

Ancora un pareggio in rimonta per il Mantova, che chiude il primo tempo sotto di due gol con la Sampdoria, ma nella ripresa trova la forza per raddrizzare la situazione e conquistare così un punto di indubbio significato. In effetti una sconfitta interna con i blucerchiati avrebbe avvicinato in modo pericoloso ai play out la formazione di mister Possanzini che, invece, grazie al 2-2 tiene a distanza la compagine di Semplici. Sulla prova dei virgiliani pesano ancora una volta le ingenuità in fase difensiva, che hanno lasciato via libera alla doppietta di Depaoli, ma, nello stesso tempo, è altrettanto doveroso sottolineare che, nonostante il doppio passivo, il Mantova, che sabato 1 febbraio renderà visita al Modena, ha conquistato con volontà e tenacia un risultato positivo di assoluto valore. Per quel che riguarda i 90’ andati in scena al “Martelli”, i biancorossi partono bene e si spingono subito in avanti. Mensah è il più pericoloso nel primo quarto d’ora, non riesce a trovare la conclusione giusta per battere Ghidotti. La Sampdoria, dopo aver pensato soprattutto a difendersi nei primi 20’, si spinge a sua volta in avanti e lascia subito un segno profondo. Tra il 22’ e il 24’, infatti, complice qualche amnesia di troppo della retroguardia biancorossa, Depaoli viene lasciato indisturbato per l’uno/due che sembra chiudere anzitempo la gara e costringe i virgiliani ad una difficile rincorsa. La squadra di Possanzini si rianima nel finale del primo tempo e in pieno recupero colpisce il palo con Mancuso. È però il segnale che il Mantova ci crede e in avvio di ripresa arriva la nuova rimonta dei padroni di casa, che con Mancuso e Trimboli firmano il 2-2 in soli 8’. A questo punto, sospinti dal caldo pubblico del “Martelli”, i biancorossi credono nel sorpasso e si spingono in avanti con decisione. I blucerchiati, però, non intendono lasciarsi superare e la gara si fa combattuta e avvincente sino al termine anche se il risultato non cambia più sancendo il definitivo 2-2.

Mantova-Sampdoria 2-2 (0-2)

Mantova (4-2-3-1): Festa 6,5; Maggioni 6 (17’ st Fiori 6), Cella 6, Redolfi 6 (17’ st De Maio 6), Giordano 6; Trimboli 6,5, Burrai 6,5; Bragantini 6 (25’ st Galuppini 6), Mancuso 6,5, Ruocco 6 (17’ st Radaelli 6), Mensah 6,5 (25’ st Debenedetti 6). A disposizione: Sonzogni; Solini; Wieser; Brignani; Fedel; Artioli; Muroni. All: Davide Possanzini 6.

Sampdoria (3-4-2-1): Ghidotti 6,5 (1’ st Vismara 6); Riccio, Curto, Veroli; Venuti (19’ st Oudin), Meulensteen, Bellemo (19’ st Vieira), Beruatto (35’ st Ioannou); Depaoli, Akinsanmiro; Niang (35’ st Coda). A disposizione: Vismara; Scardigno; Pedrola; Ferrari; Yepes; Vulikic; Leonardi; Sekulov. All: Leonardo Semplici.

Arbitro: Gianluca Aureliano di Bologna 6.

Reti: 22’ e 24’ pt Depaoli; 5’ st Mancuso; 8’ st Trimboli

Note: ammoniti: Venuti; Bellemo; Burrai; Beruatto; Curto – angoli: 1-2 – recupero: 2’ e 5’.