Mantova-Brescia: derby dalle mille emozioni

Mantova e Brescia si ritrovano dopo quasi quindici anni (l’ultima volta al “Martelli” è stato il 2 novembre 2009) dopo due risultati diametralmente opposti. I virgiliani hanno giocato la loro peggiore partita stagionale ed hanno subito una brutta sconfitta a Cesena, mentre le Rondinelle hanno vinto il sentitissimo derby con la Cremonese, sono balzati al terzo posto e navigano con il vento in poppa.

Situazioni e stati d’animo contrapposti che, comunque, confluiscono nell’unica, comune volontà di fare vincere e convincere in questa sfida così importante che sarà seguita da oltre 10.000 spettatori. Non sono solo i motivi della classifica ad animare questo duello lombardo. I biancorossi, infatti, hanno una nutrita schiera di ex bresciani o, per lo meno, di figure ben conosciute sull’altro fronte. Ex di turno che cominciano con l’allenatore Davide Possanzini, a lungo capitano delle Rondinelle e per un breve periodo tecnico anche della prima squadra biancazzurra. Non è però solo l’ex attaccante, che a Brescia è stato allenato, tra gli altri, anche da Maran, a vantare un passato nelle Rondinelle.

Insieme a lui ci sono il preparatore dei portieri Michele Arcari, il dt Christian Botturi, il difensore Sebastien De Maio e giovani che hanno raggiunto la Primavera come Ruocco e i portieri Sonzogni e Botti. Se a questo aggiungiamo il monteclarense Festa e il bresciano doc Galuppini, possiamo facilmente comprendere come la partita di domani non sarà certamente una come tutte le altre per un Mantova che, in ogni caso, ho l’obiettivo primario di riscattarsi e di ribadire che il “Martelli” è un fortino davvero inespugnabile.

Per riuscire in questa impresa mister Maran ha a disposizione praticamente tutta la rosa. Solo il giovane Muca sta lavorando a parte, ma è rientrato in gruppo pure Galazzi ed il tecnico biancazzurro può godersi veramente l’imbarazzo della scelta. Sul fronte tecnico, entrambe le contendenti sembrano intenzionate a proseguire con la difesa a quattro, anche se i due allenatori hanno invitato a più riprese i loro giocatori a non commettere errori in una gara tanto importante.

Sbagli da ridurre al minimo o addirittura da evitare, visto che potrebbero mettere in salita il derby, proprio come è capitato a Cesena al Mantova, trafitto dopo pochi minuti in seguito ad un evidente errore e poi incapace di raddrizzare la situazione sino al termine. Situazioni che non dovranno ripetersi in questo derby che torna accompagnato da tante interessanti premesse per una sfida da tripla. Un incontro combattuto e molto aperto che Mantova e Brescia, seppure per motivi ben differenti, sono fermamente decise a vincere. Probabili formazioni: Mantova (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Brignani, Redolfi, Bani; Trimboli, Burrai; Galuppini, Aramu, Fiori; Mancuso (Mensah). All: Davide Possanzini. Brescia (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Corrado (Jallow); Bisoli, Verreth, Besaggio; Olzer; Borrelli, Juric (Moncini). All: Rolando Maran. La partita si giocherà domani, domenica 6 ottobre (alle ore 15) allo Stadio Martelli di Mantova e sarà visibile su Dazn.