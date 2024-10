Mantova in trasferta a Carrara: “Non sarà un duello-salvezza”. Le probabili formazioni e dove vedere la partita

Mantova – Toccherà al Mantova, oggi, domenica 20 ottobre (con fischio d’inizio alle 15), inaugurare per questa stagione lo Stadio dei Marmi di Carrara. Una sfida tra matricole che vogliono far bene e alla quale la squadra di mister Possanzini guarda con convinzione e voglia di fare: “In queste settimane – spiega l’allenatore virgiliano – abbiamo lavorato bene e abbiamo cercato di alzare ulteriormente l’asticella. Dopo la sosta c’è sempre l’incognita di come riesce a ripartire, ma, vedendo come si sono allenati i ragazzi, sono molto fiducioso”.

Il tecnico biancorosso allontana l’etichetta di duello-salvezza: “È una partita indicativa, come lo sono tutte le altre. Noi dobbiamo pensare che è sì importante, ma che non è l’ultima. Bisogna affrontarla cercando di fare e raccogliere il massimo, consapevoli che il nostro obiettivo in questo momento è quello di consolidare la nostra idea, cercando di aggiustare le cose che sono andate meno bene e di affermarci in quello che ci ha portato a fare le cose migliori. Voglio che i miei giocatori vadano in campo consapevoli di quello che sanno fare”.

L’ex attaccante non sarà in panchina Carrara perché squalificato, ma è del tutto tranquillo: “Ho la massima fiducia in Andrea Massolini e nel mio staff. Mi dispiace, ma è giusto che quando uno sbaglia, paghi e io starò in tribuna. Sono comunque tranquillo, vorrà dire che, per la tensione, se avrò vicino qualcuno della società, mi sfogherò con lui”.

Per quel che riguarda le condizioni dei singoli, la rifinitura è stata preceduta dal problema fisico di Mensah, che dovrà dare forfait e saltare la gara con la Carrarese insieme a Panizzi e Redaelli. In queste ultime ore di vigilia rimane così in evidenza Aramu. L’ex Venezia dovrebbe venire recuperato in extremis, ma l’impressione è che possa partire dalla panchina ed entrare, al massimo, a gara in corso per dare il suo contributo ad un Mantova che vuole dimostrarsi vincente e convincente pure lontano dal “Martelli”. Un proposito che chiama fin d’ora tutti i biancorossi a dare il massimo perché sul fronte opposto c’è una Carrarese che vuole raccogliere i tre punti e festeggiare nel migliore dei modi il ritorno allo Stadio dei Marmi e il sostegno del pubblico di casa.

Probabili formazioni:

Carrarese (3-5-2): Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Zanon, Giovane, Capezzi, Schiavi, Bouah; Cherubini (Panico), Finotto. All: Calabro. Mantova (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Brignani, Redolfi, Bani; Trimboli (Muroni), Burrai; Galuppini, Bragantini, Fiori; Mancuso. All: Possanzini. La partita si giocherà oggi, domenica 20 ottobre, alle ore 15, allo Stadio dei Marmi di Carrara e sarà visibile su Dazn.