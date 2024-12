In casa dello Spezia il Mantova vuole chiudere bene l'andata

Mantova – Il Mantova vuole chiudere in bello stile il girone di andata di questa stagione che lo ha riportato in serie B. L’ultimo impegno prima del giro di boa condurrà la matricola virgiliana in casa dello Spezia (il 26 dicembre alle 15), una contendente che non solo sta mettendo in mostra qualità importanti, ma è pienamente in lotta con il Pisa per conquistare il secondo posto che vale la promozione diretta in serie A.

Un avversario quanto mai motivato e dalle indubbie potenzialità, che non rappresenta certo la rivale ideale per consentire ai biancorossi di mettere in atto proprio al “Picco” l’intento di conquistare l a prima vittoria stagionale in trasferta. Il primo blitz esterno o quanto meno un risultato positivo in casa di una rivale tanto attrezzata richiedono la premessa di una prova tanto coraggiosa quanto attenta da parte della compagine di mister Possanzini. Ancora una volta, con ferma tenacia, il tecnico virgiliano sta chiedendo ai suoi giocatori di affrontare a testa alta e senza particolari timori reverenziali lo Spezia. I liguri presentano un organico di assoluta caratura e possono contare sull’apporto di un pubblico sempre molto caldo.

Premesse che non devono modificare l’atteggiamento di un Mantova che deve pensare innanzitutto a fare la sua partita e a giocare dal primo all’ultimo istante con la massima attenzione, senza incappare in quegli errori che potrebbero vanificare tutti gli sforzi dei biancorossi. In attesa di vedere se capitan Burrai, insieme a Radaelli e Ruocco, potrà offrire il suo contributo (sia in cabina di regia che come esperienza) a quest’ultimo impegno dell’andata la matricola virgiliana ha la non trascurabile opportunità di guardare avanti con fiducia. Pur essendo una neo-promossa la compagine di Possanzini, fino a questo momento, non si è mai trovata veramente coinvolta nella lotta per non retrocedere e il bel successo con il Frosinone ha proiettato il Mantova ad un solo punto dalla zona play off. Un grande sogno per una matricola, ma anche un obiettivo nel quale i giocatori del presidente Piccoli hanno dimostrato di poter credere. Le qualità ci sono, bisognerà sempre continuare a guardarsi con attenzione alle spalle, ma i virgiliani hanno fatto vedere di poter disporre dell’organizzazione di gioco e della voglia di vincere che possono alzare in modo significativo l’asticella delle ambizioni stagionali. È un percorso importante e prestigioso, ma può diventare davvero alla porta del Mantova. Basta mettergli a disposizione una base adeguata in questa sfida tutta in salita del giorno di Santo Stefano a La Spezia.

Probabili formazioni

Spezia (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Bertola; Mateju, Nagy, Salvatore Esposito, Bandinelli, Elia; Francesco Pio Esposito, Kolak. All: D’Angelo. Mantova (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Brignani, Redolfi, Bani; Trimboli, Artioli; Bragantini, Aramu Fiori; Mensah. All: Possanzini. La partita si giocherà giovedì 26 dicembre alle ore 15 allo Stadio Picco di La Spezia e sarà visibile su Dazn.