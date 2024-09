Mantova, contro il Cittadella la gioia arriva all'ultimo assalto

Mantova – Un guizzo di Mancuso all’ultimo minuto di recupero permette al Mantova di conquistare una vittoria tanto voluta quanto preziosa con il Cittadella. I patavini si dimostrano una compagine solida e competitiva, ma i virgiliani vogliono vincere e inseguono con insistenza il sospirato vantaggio fino a ricevere il meritato premio proprio nell’azione conclusiva.

La partenza è favorevole ai granata (per l’occasione in maglia gialla), che tentano i primi spunti dell’incontro con Rabbi (per due volte), ma la sfera non inquadra il bersaglio in entrambe le occasioni. La squadra di Possanzini, però, non tarda molto ad assumere con crescente decisioni le redini del gioco e al 22’ i tifosi del “Martelli” hanno l’illusione del gol con Fiori, che entra in area, ma si attarda al momento della conclusione e quando i difensori patavini sono riusciti a rientrare manda alto.

I virgiliani insistono e ancora con Fiori prima e poi Mensah minacciano la rete difesa da Maniero, ma il punteggio non muta. Sono i biancorossi a fare la partita e Brignani e Galuppini cercano lo spunto vincente, ma la retroguardia del Cittadella è sempre attenta e chiude bene gli spazi. L’ultimo guizzo prima dell’intervallo è però di marca veneta, con Masciangelo che riesce ad andare pericolosamente al tiro, ma il pallone colpisce l’esterno della rete. Nella ripresa continua tenacemente a ricercare il vantaggio. Con il passare dei minuti mister Possanzini cerca di far avanzare ulteriormente il raggio d’azione dei suoi giocatori e per la prima volta dall’inizio della stagione affianca due prime punte come Mensah e Mancuso. Il gol tanto desiderato, tuttavia, tarda ad arrivare. I padroni di casa provano a rendersi insidiosi prima con Fiori e poi con Ruocco, ma Maniero non deve intervenire.

Al 39’ Bragantini costringe Maniero ad una difficile respinta. La palla arriva a Debenedetti che da ottima posizione manca però un bersaglio che sembrava ormai a portata di mano. Il Mantova, però, ha il grande merito di non demordere e in pieno recupero giunge così l’azione che fa esplodere di gioia il “Martelli”. Dopo una traversa colpita da Burrai su punizione, la gara giunge all’ultimo minuto extra concesso dall’arbitro quando Mancuso si lancia tra le maglie dei difensori patavini e fulmina Maniero con la rete che vale tre punti preziosi e dà il via alla festa biancorossa. Mantova-Cittadella 1-0 (0-0)

Mantova (4-2-3-1): Festa 6; Maggioni 6, Brignani 6,5, Redolfi 6, Bani 6; Muroni 6 (31’ st Wieser 6), Burrai 6,5; Galuppini 6,5 (11’ st Bragantini 6,5), Aramu 6,5 (20’ st Mancuso 6,5), Fiori 6,5 (20’ st Ruocco 6); Mensah 6,5 (31’ st Debenedetti 6). A disposizione: Botti; Solini; Radaelli; Fedel; Artioli; Cella; De Maio. All: Davide Possanzini 6,5.

Cittadella (4-3-1-2): Maniero 6,5; Carissoni 6; Pavan 6,5, Angeli 6, Masciangelo 6; Amatucci 6 (28’ st Tessiore 6), Branca 6,5, Vita 6 (34’ st D’Alessio sv); Desogus 6 (14’ st Cassano 6); Ravasio 6 (28’ st Magrassi 6), Rabbi 6 (14’ st Pandolfi 6). A disposizione: Squizzato; Salvi; Rizza; Piccinini; Cecchetto. All: Edoardo Gorini 6.

Arbitro: Gabriele Scatena di Avezzano 6.

Reti: 48’ st Mancuso.

Note: ammoniti: Desogus; Aramu; Amatucci; Carissoni; Redolfi – angoli: 6-4 – recupero: 0 e 4’.