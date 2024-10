Mantova e Brescia non riescono a superarsi: 1-1

Si chiude con un pareggio il combattuto derby tra Mantova e Brescia. L’1-1 finale offre un risultato positivo ad entrambe le contendenti anche se non appaga a dovere la voglia di vincere di nessuna delle due.

Davanti a una splendida cornice di pubblico ed accompagnata da numerosi motivi d’interesse (compresa la presenza di diversi ex in casa biancorossa), la gara entra subito nel vivo e già nei primi minuti Artioli (alla prima presenza da titolare) e Olzer mancano di poco il bersaglio. Grande occasione al 10’ per i virgiliani, con Mensah che colpisce il palo con un bel colpo di testa. La ribattuta arriva a Ruocco che, tutto solo, manda a lato. Prima Mensah e poi Borrelli si rendono pericolosi, mentre alla mezz’ora Mancuso non inquadra lo specchio della porta da buona posizione. Nonostante gli sforzi delle due squadre, il primo tempo si chiude a reti inviolate. La ripresa offre nuovamente una partenza a spron battuto e dopo 4’ un felice spunto di Borrelli supera la difesa biancorossa e trafigge Festa per il vantaggio delle Rondinelle.

Il Mantova non vuole arrendersi alla sconfitta e reagisce subito con due conclusioni di Galuppini e si rende pericoloso poi con Redolfi che di testa chiama in causa Lezzerini. Con il passare dei minuti aumenta la pressione dei padroni di casa e al 30’ Bani calcia a rete, ma non riesce a sorprendere il portiere biancazzurro. I virgiliani, però, insistono e al 37’ una splendida punizione di Galuppini colpisce entrambi i pali della porta bresciana. La sfera arriva a Debenedetti che non sbaglia e insacca la rete del pareggio. A questo punto la squadra di Possanzini crede nel sorpasso vincente, ma il risultato non cambia più sino al triplice fischio dell’arbitro che sancisce un buon punto di sostanza (e nel segno della fiducia) per il Mantova e il primo pareggio stagionale per le Rondinelle che nelle prime sette giornate ha sempre vinto o perso. MANTOVA-BRESCIA 1-1 (0-0) Mantova (4-2-3-1): Festa 6,5; Maggioni 6 (35’ st Aramu 6), Brignani 6, Redolfi 6,5, Bani 6,5; Artioli 6 (30’ st Wieser 6), Trimboli 6; Ruocco 6 (1’ st Galuppini 7), Mancuso 6, Bragantini 6 (30’ st Fiori 6); Mensah 6 (35’ st Debenedetti 6). A disposizione: Sonzogni; Solini; Burrai; Fedel; Muroni; Cella; De Maio. All: Davide Possanzini 6,5. Brescia (4-3-1-2): Lezzerini 6,5; Dickmann 6,5, Cistana 6, Adorni 6,5, Jallow 6; Bisoli 6,5 (30’ pt Fogliata 6), Verreth 6,5 (34’ st Paghera 6), Besaggio 6 (1’ st Corrado 6); Olzer 6 (1’ st Galazzi 6); Juric 6,5, Borrelli 7 (27’ st Moncini 6). A disposizione: Andrenacci; Papetti; Calvani; Bertagnoli; Bjarnason; Bianchi; Nuamah. All: Rolando Maran 6,5. Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna 6. Reti: 4’ st Borrelli; 37’ st Debenedetti. Note: ammoniti: Adorni; Trimboli; Dickmann – espulso: 15’ st Possanzini per proteste – angoli: 4-3 – recupero: 1’ e 4’.