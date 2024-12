Mantova, primo tempo d’assalto: il Frosinone in ginocchio

Mantova, 21 dicembre 2024 – Un bel Mantova batte 3-1 il Frosinone, torna alla vittoria dopo oltre un mese di attesa e si regala una significativa iniezione di fiducia in vista della trasferta che giovedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, porterà la matricola biancorossa a La Spezia per chiudere il girone d’andata.

Il tris inflitto ai ciociari è legato soprattutto ad un primo tempo manovriero e concreto della squadra di Possanzini, capace non solo di mantenere a lungo l’iniziativa, ma pronta pure a trasformare in rete le occasioni create. I tre punti colti nell’ultima gara di questo indimenticabile 2024 al “Martelli” hanno un valore particolare per la matricola virgiliana che, in un sol colpo, si allontana ulteriormente dalla zona calda della classifica e comincia ad avvicinarsi al possibile sogno dei playoff.

Un obiettivo senza dubbio impegnativo per una neo-promossa, ma il Mantova, qualora riuscisse a migliorare il rendimento in trasferta (dove finora non ha ancora vinto), sembra avere le carte in regola per iscriversi a questa prestigiosa corsa ed alzare così in modo significativo l’asticella delle ambizioni stagionali.

In questo senso la personalità e la convinzione fatte ammirare ai tifosi del “Martelli” durante i primi 45’ sono più che promettenti, con l’unica aggiunta che, per compiere il definitivo salto di qualità, i virgiliani ora sono chiamati a ripetersi pure lontano dal proprio pubblico. In questo senso sarà molto importante proprio l’ultima partita dell’andata il giorno di Santo Stefano, quando il Mantova, magari con il rientro di Burrai, Radaelli e Ruocco, dovrà mettere in mostra il suo volto migliore pure in casa di una avversaria che sta lottando a denti stretti per salire direttamente in serie A come lo Spezia. Per quel che concerne il match con il Frosinone, la formazione di Possanzini parte con decisione e riesce a ipotecare il risultato prima dell’intervallo grazie alle reti di Bragantini (23’), Trimboli (38’) e Aramu (45’). Nella ripresa il Frosinone cerca di rialzare la testa, ma, nonostante la rete di Begic, è troppo tardi per togliere dalle mani del Mantova una vittoria che profuma di dolci sogni di gloria.

Mantova-Frosinone 3-1 (3-0)

Mantova (4-2-3-1): Festa 6; Maggioni 6,5, Brignani 6 (24’ st De Maio 6), Redolfi 6,5, Bani 6 (33’ st Panizzi 6); Trimboli 6,5, Artioli 6,5; Bragantini 6,5 (9’ st Galuppini 6), Aramu 6,5 (24’ st Wieser 6), Fiori 6, Mensah 6,5 (33’ st Mancuso 6). A disposizione: Sonzogni; Botti; Solini; Debenedetti; Fedel; Muroni; Cella. All: Davide Possanzini 6,5. Frosinone (3-4-3): Cerofolini 5,5; Biraschi 6, Monterisi 5,5, Bracaglia 5,5; Jeremy Oyono 6, Darboe 5,5 (1’ st Gelli 6), Barcella 6 (37’ st Vural sv), Marchizza 6,5; Ghedjemis 5,5 (1’ st Partipilo 6,5), Ambrosino 6, Begic 6,5 (29’ st Tsadjout 6). A disposizione: Sorrentino; Garritano; Kvernadze; Anthony Oyono; Sziminski; Canotto; Vanzelli. All: Leandro Greco 5,5. Arbitro: Giuseppe Collu di Cagliari 6. Reti: 23’ pt Bragantini; 38’ pt Trimboli; 45’ pt Aramu; 10’ st Begic. Note: ammoniti: Darboe; Brignani; Monterisi; Bragantini; Festa; Begic; Wieser; Bracaglia; Tsadjout – angoli: 1-8 – recupero: 1’ e 5’.