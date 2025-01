Modena-Mantova si preannuncia una partita “complicatissima”: probabili formazione e dove vederla

Mantova – Mister Possanzini vuole tenere alta la concentrazione del Mantova che dovrà rendere visita ad un Modena da affrontare con la massima concentrazione. Entrambe le contendenti sono decise a raccogliere punti per allontanarsi ulteriormente dalla zona calda della classifica: “Loro – è l’analisi del tecnico virgiliano – sono una squadra molto equilibrata e che riesce a difendersi bene. Abbiamo il massimo rispetto per loro, ci attende una gara complicatissima”.

Una partita che richiede il giusto spirito ed attenzione costante: “Vogliamo fare una prestazione di livello. Abbiamo lavorato sul piano tecnico per puntare su quelle cose che ci possono dare benefici e limare quelle che ci possono dare fastidio. Non possiamo commettere quegli errori che ci complicano la vita. Quest’anno sbagliamo più vicini alla nostra metà campo, dobbiamo capire l’importanza della palla nei vari momenti dell’incontro”.

In ore come queste non può mancare un cenno sul mercato e sull’arrivo a centrocampo di Paoletti: “Mi assumo la responsabilità – entra nel dettaglio l’ex attaccante – di dire che il mercato in entrata è chiuso. Sul fronte delle uscite bisognerà valutare le offerte che arriveranno. Da parte mia, però, c’è la volontà di arrivare fino in fondo con questo gruppo nel quale credo molto. Per quel che riguarda Paoletti, si tratta di un giocatore che può essere sia il presente che il futuro di questa società. Abbiamo avuto la possibilità di prenderlo adesso, ma non avevamo carenze a centrocampo. Puntiamo a crescere per il futuro e adesso abbiamo una risorsa in più”.

Per quel che riguarda la formazione che sfiderà i gialloblù, a loro volta ben motivati a fare bottino pieno davanti al pubblico amico, la certezza è l’ormai collaudato 4-2-3-1, mentre sono ancora diversi i ballottaggi che mister Possanzini dovrà definire in queste ultime ore di vigilia con l’intento di preparare il miglior Mantova possibile, una squadra determinata e concentrata in grado di prolungare la sua striscia positiva.

Modena (3-4-2-1): Gagno; Caldara, Zaro, Cauz; Di Pardo, Santoro, Gerli, Cotali; Caso, Palumbo; Mendes. All: Mandelli.

Mantova (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Cella, Brignani, Bani; Trimboli, Burrai; Bragantini, Mancuso, Fiori; Mensah. All: Possanzini.

La partita si giocherà sabato 1 febbraio alle ore 17.15 allo Stadio Braglia di Modena e sarà visibile su Dazn e “LaB Channel”.