Il Mantova in casa del Sassuolo con la voglia di stupire. Formazioni e diretta tv

Ancora una big sul cammino del Mantova che domani (alle 17.15) sfiderà il Sassuolo, ritenuto da molti addetti ai lavori la squadra più forte e meglio attrezzata della serie B.

In casa di un avversario così quotato la squadra di Possanzini, ex di turno (per tre anni è stato il vice di De Zerbi sulla panchina dei neroverdi), dovrà cercare di “rimpolpare” il suo ruolino di marcia in trasferta dove, finora, la matricola biancorossa è riuscita a raccogliere solo due pareggi.

Senza troppi giri di parole mister Possanzini indica ai suoi giocatori la strada per tornare dal Mapei Stadium con un risultato positivo: “La sola strada è quella di fare quel gioco che ci sta caratterizzando e che ci ha guidato sin dallo scorso anno. Dobbiamo praticare il nostro gioco e far crescere la consapevolezza di poter dire la nostra pure con rivali così accreditati”. In questo senso se gli emiliani di Grosso sono decisi a far valere tutte le loro qualità per consolidare la loro voglia di promozione diretta, sul fronte opposto il Mantova non punta certo alla classifica partita contenimento, ma è intenzionato a mettere in mostra pure con il Sassuolo le sue qualità.

Doti che hanno un ulteriore punto di riferimento all’interno dello spogliatoio: “La partita infrasettimanale – ammette lo stesso Possanzini, che si è detto contento di poter tornare in un ambiente dove è stato molto bene e che gli ha permesso di conoscere persone di valore e giocatori molto forti – ci ha permesso di constatare l’importanza del gruppo. Abbiamo visto che tutti possono dare il loro contributo e tutti sono coinvolti nell’unico progetto del Mantova. Dobbiamo continuare a lavorare e a crescere in questa direzione, rafforzando pure la convinzione che ci può aiutare a capire fino a dove possiamo arrivare”.

In effetti la sfida con il Sassuolo rappresenta senza dubbio un banco di prova molto importante per il Mantova, che concluderà il poker di sfide con le grandi (nell’ordine Sampdoria, Palermo e, appunto, Sassuolo) ospitando sabato 9 la Cremonese. Un esame molto impegnativo che, però, può far capire che la matricola biancorossa merita a pieno titolo il posto appena ritrovato in serie B. Un obiettivo in vista del quale sono due i passi in avanti che Burrai e compagni sono chiamati a compiere in fretta, rendendo più stretto il rapporto con il gol da una parte e limitando gli errori in fase di costruzione del gioco dall’altra. Facendo fruttare a dovere le occasioni create e non concedendo opportunità ad avversari che sono pronti a punire alla minima palla-gol, il Mantova può compiere il desiderato salto di qualità, riportarsi in una zona più consona della classifica e dimostrare di meritare in pianta stabile il posto appena riconquistato in serie B. Un discorso, naturalmente, che può e deve partire dal match di domani in casa del Sassuolo.

Probabili formazioni:

Sassuolo (4-3-3): Moldovan; Toljan, Romagna, Odenthal (Muharemovic), Paz (Pieragnolo); Iannoni, Caligara (Lipani), Thorstvedt; Laurienté, Mulattieri, Pierini. All: Grosso.

Mantova (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Redolfi, Brignani, Bani (Panizzi); Burrai, Trimboli; Galuppini, Aramu, Fiori; Mancuso. All: Possanzini.

La partita si giocherà domani, domenica 3 novembre, alle ore 17.15, al Mapei Stadium di Reggio Emilia e sarà visibile su Dazn.